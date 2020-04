La Federació de la Gent Gran demana prudència

El seu president recorda que "no hem de sortir per sortir" i quan se surti fer-ho amb les precauacions necessàries

Actualitzada 28/04/2020 a les 13:59

Redacció Andorra la Vella

Després de demanar paciència a l'inici de la pandèmia, el president de la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra, Fèlix Zapatero, ha assenyalat que s'ha de tenir prudència en les excepcions del desconfinament. En una carta ha volgut recordar que "no hem de sortir per sortir" i quan es faci, es tingui el màxim de cura amb les mesures de prevenció, com posar-se sempre els guants i mascareta. "Hem de limitar les sortides a aquelles que són essencials per a la nostra normalitat. Prudència és això", ha indicat Zapatero, que ha puntualitzat que "es considera essencial la pràctica suau d'esport". En aquest sentit, ha recordat que es puguin preveure caminades periòdiques en dies alternatius i guardant sempre les distàncies.

El president de la federació també ha assenyalat que "anem pel bon camí, estem a l'espera de fer els tests", i ha remarcat que "pel nostre col·lectiu, és més important la salut que l'economia". A més, Zapatero ha volgut recordar "els companys que ja no hi són, arrossegats per aquesta malaltia que es focalitza sobretot en la nostra gent".

Finalment, ha destacat "el factor important" de transmetre optimisme, enviant acudits a través de Whatsapp, cançons alegres, interesant-se per la situació dels altres, entre altres maneres. "Hem de ser com una taca d’oli, que impregna, a través de les set associacions de la gent gran, els afiliats, els amics dels afiliats, i tota la societat, amb aquest optimisme", ha exposat en l'escrit, en el qual també ha indicat que "és amb aquest optimisme, que des de la Federació i les associacions seguim treballant per detectar els casos de necessitat i per buscar la seva solució".