L'atur es va incrementar el 45% durant el mes de març

Es duplica el nombre de prestacions econòmiques per desocupació involuntària

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:37

Martí Pons Andorra la Vella

El nombre de demandants de feina apuntats al servei d’Ocupació va augmentar un 45% el març, segons les dades que va fer publiques ahir el departament d’Estadística. El registre del servei d’Ocupació mostra com a final de mes hi havia un total de 644 persones en recerca de feina, una variació respecte al mes de febrer del 45,7%, amb 442 persones, i un 47,4% més respecte al mateix mes de l’any anterior, quan estaven apuntades un total de 437. Les dades posen negre sobre blanc els advertiments del ministre de Finances i portaveu, Eric Jover, durant les compareixences en les rodes de premsa per explicar les mesures respecte a la Covid-19 relatives a l’augment de l’atur provocat per la crisi sanitària.

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern va ser de 28, xifra que representa un 55,6% més respecte al mateix mes de l’any 2019. Una altra de les xifres que també destaquen van ser les contractacions a través del servei d’Ocupació, amb un total de nou contractats, i cap mitjançant els múltiples programes dels quals disposen, com el de millora de l’ocupabilitat per al sector públic, cap via el PFCI ni el PFOF, cap des del programa empresa inclusiva i finalment tampoc cap contractació via el programa PFCF joves actius 16-21. També un total de 33 persones segueixen treballant per al programa de Govern, parapúbliques, comuns, societats parapúbliques i entitats sense afany de lucre, i 22 persones segueixen treballant per als programes de foment.

Quant al nombre total de llocs de treball oferts fins al 31 de març la dada va ser de 812, mentre que el mes anterior havia estat de 964. D’aquesta manera, les xifres mostren una variació mensual negativa del 15,8%, tot i que si es fa la comparativa amb el mes de març del 2019, el percentatge disminueix fins al 3,6 per cent amb 842 ofertes de treball. Una altra de les xifres que també destaca és pel que fa al nombre de demandants en millora de feina, ja que es van registrar fins a 294, 18 persones més que el febrer, suposant una variació del 8,1%.

Tot i aquestes dades publicades, des d’Estadística van afirmar que el nombre total de llocs de treball registrats a final de mes podria no estar actualitzat a causa de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus. De fet, el servei especifica en l’informe publicat que les ofertes registrades abans del 14 de març del 2020 s’estan mantenint actives fins que puguin ser actualitzades partint de les necessitats de les empreses un cop hagi finalitzat la situació de crisi.