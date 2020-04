El sistema d'aproximació GPS permetrà incrementar l'operativitat de les maniobres del 70 al 95%

Actualitzada 28/04/2020 a les 20:38

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern vol tenir un "rol més actiu" en la gestió i la presa de decisions estratègiques de l'aeroport d'Andorra-la Seu, segons ha afirmat aquesta tarda el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. L'executiu ha tingut fins ara una implicació "d'acompanyament" amb l'aportació de 300.000 euros anuals, corresponent al 50% del dèficit d'explotació, i Gallardo ha assegurat que el govern de la Generalitat de Catalunya ja "té predisposició total per asseure'ns" i tractar aquesta nova implicació. El ministre també ha explicat que no se sap si aquest canvi haurà d'anar amb una aportació econòmica, ja que arran de la situació per la Covid-19 no han tingut oportunitat de celebrar la trobada, un fet que també ha afectat la formació d'una setmana que havien de realitzar els controladors aeris (AFIS) i que ha quedat aturada de moment.

Jordi Gallardo ha destacat que l'aeroport d'Andorra-la Seu podrà acollir tres models d'avió: Els petits amb capacitat fins a 19 persones, el de mida mitjana per traslladar una cinquantena de viatgers i que no tindran cap mena de restricció, i els més grans amb 74 places, i que el nou sistema d'aproximació GPS permetrà incrementar l'operativitat de les maniobres autoritzades a un 95%, ja que el pilot podrà fer l'aterratge tot i no tenir prou visibilitat. Així mateix, el ministre ha corroborat que la infraestructura podria acollir vols xàrters turístics que es realitzarien sobretot en la temporada d'hivern i vols regionals petits amb rutes i freqüències que facilitin el desenvolupament econòmic del país connectant amb ciutats com Madrid, Lisboa, París, Londres, o Amsterdam, entre d'altres. Aquests vols, però, haurien de tenir una regularitat anual i el preu del bitllet podria ser més elevat que el del vol turístic. Tot i que Gallardo ha assegurat que no descarten cap de les dues opcions i que no són incompatibles, ha subratllat que la idea seria començar a operar amb els xàrters i després amb els regionals.

