Èxit de la via diplomàtica La Magda i el Juan en el moment de l'arribada a casa.

Actualitzada 28/04/2020 a les 13:43

Eduard Piera Andorra la Vella

El ministeri d’Afers Exteriors comença a veure recompensada la tasca de pressió vers les autoritats argentines, i sembla que les repatriacions dels temporers que es troben a Andorra s’agilitzarà en els pròxims dies. Almenys això és el que es desprèn de les paraules del ministre portaveu, Eric Jover, que va obrir la porta al fet que 100 temporers argentins poguessin sortir en el vol que s’operarà de París (30 d’abril) i 30 més des de Barcelona (2 de maig), que se sumarien als 14 que ja estan a casa, amb les famílies, i que formaven part dels col·lectius més vulnerables. A més a més, també cal destacar que el cost dels desplaçaments a Madrid el van assumir Govern i consolat argentí.

Precisament, alguns dels primers temporers argentins que van poder gaudir de la tasca diplomàtica ja són a casa seva. La Magda i el Juan, que estan en el cinquè mes d’embaràs, ja es van reunir amb la família. “El vol anava ple; no hi havia cap butaca lliure, devíem ser unes 260 o 280 persones les que viatjàvem”, explica la Magda, que va afegir que “un cop dalt de l’avió les mesures de seguretat es relaxaven. La majoria dels passatgers tenien més de 70 anys i crec que hi havia 5 embarassades”. Un cop a l’Argentina els van prendre la temperatura de nou i, en ser normal, van deixar-los sortir: per un costat els que es quedaven a Buenos Aires, que anaven a un hotel, i per l’altre els que anaven “a províncies, que anem a casa. Estem molt feliços i volem agrair-ho a tothom que ens ha ajudat”, va acabar dient la Magda.

