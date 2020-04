Espanya assoleix els 100.000 curats amb un lleu repunt de les defuncions

Itàlia encara la reactivació entre les crítiques de diversos sectors mentre baixen els contagis

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:20

Agències Andorra la Vella

La xifra de morts diaris a Espanya per coronavirus va augmentat ahir després de la forta caiguda experimentada diumenge passat, fins aconseguir els 331, amb què ja suma ja 23.521 vides. Tot i el repunt, el nombre de curats va superar la barrera dels 100.000, amb 2.144 altes en l’última jornada. Tanmateix, el nombre de contagis diagnosticats per PCR pràcticament s’ha mantingut en els 1.831, una xifra que situa el total en 209.465, enfront dels 207.634 de diumenge, segons les últimes dades facilitades pel ministeri de Sanitat. Això suposa un lleuger increment, del 0,88%.

Quant a la situació a Itàlia, que iniciarà el seu desbloqueig el 4 de maig, els plans del govern van ser molt criticats per aquells que hauran de continuar tancats per contenir la pandèmia, com les esglésies o les perruqueries, mentre els contagis segueixen a la baixa. El primer ministre, Giuseppe Conte, va decretar que el 4 de maig es reprendran les manufactures, la construcció i el comerç majorista, això sí, amb mesures de seguretat contra el coronavirus. També s’alleugeriran les restriccions de moviment, tot i que caldrà seguir confinat, però es podrà sortir de casa per fer esport mantenint un metre de seguretat entre persones, per a funerals amb menys de 15 persones i també per visitar a “parents”. La “fase de convivència amb el virus” seguirà el dia 18 de maig amb la reobertura del comerç minorista, museus, biblioteques i arribarà a l’1 de juny, quan s’activara els bars, restaurants, perruqueries, centres d’estètica, barberies i espais de massatges. En aquests moments Itàlia registra 199.414 casos totals de coronavirus, amb un augment de 1.739 positius ahir, una xifra molt baixa que constata que cau la corba de contagis. La xifra de morts assoleix ja els 26.977, en registrar-ne 333 més, un nombre superior als 260 de diumenge, però molt de menor que les últimes setmanes, segons les dades ofertes ahir pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.

Al Regne Unit, el nombre morts diaris per la Covid-19 en hospitals britànics va descendir ahir fins a 360, per sota dels 413 morts comunicats diumenge i els 813 dissabte passat, va informar el ministre de Sanitat, Matt Hancock. En total, han mort per la malaltia 21.092 pacients hospitalaris des que es va iniciar la pandèmia, mentre que el nombre de casos confirmats en l’última jornada va ascendir en 4.031, després d’haver dut a terme 37.022 proves.