Els discapacitats temen ser els “grans oblidats” en aquesta crisi sanitària

Amida lamenta que tres membres del col·lectiu hagin perdut la feina per la pandèmia

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:02

Martí Pons Andorra la Vella

El col·lectiu de discapacitats tem que siguin els “grans oblidats” quan la crisi sanitària de la Covid-19 es doni per finalitzada. En aquest sentit, la presidenta d’Amida, Agustina Grandvallet, creu que a les persones que tenen alguna discapacitat els resultarà molt difícil que els empresaris els tinguin en compte per oferir-los un lloc de treball. A més, assegura que tenen registrats tres acomiadaments des del principi de la pandèmia.

No només Amida, sinó també la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) veuen amb preocupació la situació per la Covid-19 i creuen que per al col·lectiu tindrà conseqüències negatives. “Quan passi això hi haurà menys oportunitats i les empreses no ens han de contractar per solidaritat, és un dret que tenim”, explicava ahir al Diari la presidenta, Anna Parramon.

Per la seva banda, Grandvallet assegurava que “sempre que hi ha hagut moviments de grans crisis, sempre hem patit perquè som els últims de la cua”. La responsable d’Amida lamentava que al final, perquè les empreses procedeixin a la contractació de persones amb alguna discapacitat, “no hi haurà més remei que recórrer als incentius fiscals com en altres països, ja que contractar-nos per la nostra vàlua no funciona”.

Amb tot això, Grandvallet informava que en aquests moments tenen registrats tres acomiadament des que es va iniciar la crisi sanitària. “Les empreses van aprofitar per no renovar contracte en un dels casos, per dir que no havien superat el mes de prova o en un cas, simplement, van dir que no tenien feina i que ja trucarien quan es pogués.” En aquest sentit, Parramon al·legava que “la inclusivitat a les empreses és bona idea però no està ben desenvolupada. A l’empresari no li ha arribat bé el missatge”.

Les dues van assegurar que des del Govern no s’ha fet cap tipus de discriminació per fer front al coronavirus, sinó que s’han mantingut els mateixos drets i mesures en igualtat de condicions. Tot i això, van alertar que estaran pendents de com evoluciona la pandèmia i l’aplicació de possibles noves mesures.



Conveni de l’ONU

La FAAD va celebrar ahir per primera vegada el Dia nacional del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides amb un vídeo. La presidenta, Anna Parramon, explicava al Diari que la data escollida té a veure amb el dia en què es va signar el conveni al Principat, l’any 2007. “Som el primer col·lectiu que assenyala un dia al calendari”, deia, per afegir que “aquest acord estableix els drets de les persones amb discapacitat en l’àmbit educatiu, laboral i social”. També Grandvallet indicava que “aquest acord estableix tots els drets de les persones amb alguna discapacitat tant en l’àmbit educatiu, laboral, com també en el social”.