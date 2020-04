El consum d'internet s'incrementa un 103% al març

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

El consum d’internet va augmentar un 103% al març respecte al mateix mes de l’any passat, segons les xifres publicades ahir pel departament d’Estadística. El tràfic per internet en GB durant aquest període de temps es va situar en 9,39 milions, dels quals 3,68 milions van ser nacionals, augmentant la xifra respecte al 2019 un 165%, i 5,71 milions de tràfic internacional, un 76,3% més que en el mateix període de l’any anterior. També internet mòbil, tot i que amb un percentatge menor, va augmentar fins al 18,6 per cent.

El tràfic telefònic en minuts sense internet durant el mes de març del 2020 es va situar en 18,11 milions, que representa una variació percentual positiva del 21,4% respecte al mes de març de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, va ser de 12,03 milions de minuts, suposant el 66,4% del total i equivalent a un 34,3% més respecte a l’any anterior, mentre que el tràfic internacional va ser de 6,08 milions de minuts, el 33,6% del total i un 1,9 per cent respecte al 2019. Finalment, els abonaments per servei el mes de març se situen en 47.900 abonats a telefonia fixa, 88.517 abonats de telefonia mòbil i 36.674 d’internet de banda.