El comú d'Encamp denuncia pràctiques incíviques al berenador dels Cortals

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:08

Lorena Giménez Andorra la Vella

El comú d’Encamp va denunciar ahir a través de les xarxes socials el comportament incívic d’alguns ciutadans que no van respectar el confinament i van accedir dimecres de la setmana passada al berenador dels Cortals. Des de la corporació van informar al Diari que la matinada de dijous passat el servei de neteja comunal va trobar diversos residus com ampolles de cervesa, llaunes i papers al voltant del berenador. Els treballadors van recollir la brossa i van netejar els espais dels Cortals per tal de mantenir la zona en les millors condicions i evitar el contagi del coronavirus .

Tanmateix, des del comú van posar en relleu que aquests fets són puntuals i que la majoria dels residents de la parròquia estan complint les normes del confinament. En aquest sentit, la resta de comuns van reiterar que la majoria de ciutadans estan tenint un bon comportament i no tenen constància d’actituds incíviques.