Dubtes dels immobiliaris sobre la rebaixa de lloguer per l'ERTO

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:20

Dolors Moreno Andorra la Vella

El Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris (AGIA) està rebent aquests dies els dubtes dels professionals sobre l’aplicació imminent de la rebaixa del 20% del lloguer a què tindran dret els treballadors afectats per una suspensió de contracte o per una reducció de la jornada laboral. El neguit més freqüent és quina documentació haurà de lliurar el llogater afectat. La llei encara no s’havia publicat ahir i al text del projecte l’únic esment que se’n fa és que el llogater haurà d’acreditar la nova situació laboral, sense més. Un altre dels dubtes que es plantegen, derivat d’aquest, és si ja s’haurà de fer efectiva aquesta rebaixa en la mensualitat que es girarà ara a principi de mes.

Les immobiliàries van reprendre l’activitat presencial fa tot just una setmana. Ara per ara, però, i segons van indicar des de l’AGIA, l’activitat del sector segueix a mig gas pel fet que la compravenda està aturada. Així que part del personal segueix teletreballant. La tornada sí que ha obligat a prendre mesures com ara el control de l’aforament a les oficines.