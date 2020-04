Cultura promou l'aprenentatge del català des de casa

El ministeri ha iniciat una campanya per donar a conèixer els recursos que l'Àrea de llengua catalana posa a l'abast de tothom

Actualitzada 28/04/2020 a les 13:33

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Cultura i Esports ha iniciat avui una campanya a través de les xarxes socials per promoure l'aprenentatge del català des de casa durant el confinament. L'Àrea de llengua catalana ha posat a l'abast de tothom diferents recursos com el blog aprencatala.blogspot.com on hi ha exercicis per posar en pràctica l'ús de la llengua i el correu electrònic caaandorra@gmail.com per atendre dubtes i inquietuds que puguin tenir els estudiants.

#2 Català des de casa

(28/04/20 14:04)



#1 Isabelle Haeffelin

(28/04/20 13:49)