Cultura inicia diversos jocs en línia per conèixer els museus

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

L’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura ha impulsat un joc de preguntes com a passatemps pensat per a tota mena de públic per jugar en línia. Els participants hi poden trobar petits reptes relacionats amb els museus, l’art, la cultura i la història del Principat.

Per jugar-hi cal accedir a l’enllaç de la web www.museus.ad des de qualsevol dispositiu, introduir el nom de l’equip i començar el repte. Cada joc estarà vigent durant set dies i un cop el temps s’esgoti aniran apareixent més jocs al llarg dels dies.