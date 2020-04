8.000 tests al dia a partir de dilluns

Els dispositius s’han provat en una norantena persones diagnosticades de coronavirus i s’ha determinat que l’especificitat és del 100%

Actualitzada 28/04/2020 a les 06:21

Anna Ribas Andorra la Vella

El cribratge massiu a la població començarà dilluns i es preveu que es puguin fer 8.000 tests al dia. Així ho van indicar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el director de Protecció Civil, Cristian Pons, en una roda de premsa conjunta en què van concretar que els comuns començaran a donar cita a les persones inscrites a la plataforma per fer-se la prova d’anticossos a partir de demà per via telefònica. Tot i això, segons Pons, entre avui i demà es faran les analítiques a tot el personal sanitari i sociosanitari del país, i entre demà i dijous, a les persones que estigui implicada en el desplegament de l’operativa del cribratge així com a les seves famílies i als cossos especials.

L’operativa per a la població general arrencarà el 4 de maig. Pons va explicar que la primera fase tindrà una durada de 10 dies i que la segona començarà 14 dies després dels primers tests, és a dir, pels volts del 18 de maig. Així mateix, va detallar que l’horari per fer-se la prova serà de les vuit del matí a les vuit de vespre i que s’habilitaran 59 stoplabs a tot el país que implicaran la mobilització de 376 efectius sanitaris i de suport i de 348 efectius logístics que seran treballadors de l’administració pública.



Només amb cita pre`via

Pons va explicar que es calcula que es necessitaran cinc minuts per persona entre la punció i la lectura de l’anàlisi. “Es donaran hores cada 20 minuts per fer el cribratge a tota la població en 10 dies”, va detallar, per subratllar que no es farà la prova a ningú que no s’hagi inscrit prèviament “per respectar els horaris”. Així doncs, la puntualitat serà clau per al bon funcionament del dispositiu. Amb tot, Pons va demanar comprensió a la ciutadania perquè és possible que els primers dies hi hagi problemes amb l’operativa, però va afirmar convençut que “estarem a l’altura i resoldrem aquestes incidències”.

A hores d’ara, la xifra de persones inscrites a la plataforma per fer-se el test s’apropa a les 53.000 i de cara a les proves de la setmana vinent, Benazet va remarcar que, tot i que hi ha l’opció d’anar a peu per a les persones que no disposin de cotxe, és recomanable que tota la unitat familiar es desplaci en el mateix vehicle a fer-se els tests “per un tema de protecció i transmissió del virus”. Així mateix, va recordar que hi haurà una unitat mòbil per a les persones amb mobilitat reduïda. A més, va exposar que els comuns es posaran en contacte amb les persones que no s’hagin pogut inscriure a la plataforma per possibles problemes tecnològics, amb els temporers i amb els transfronterers.



Tests amb 100% d’especificitat

Els tests d’anticossos van arribar divendres i durant el cap de setmana s’han provat en prop de 90 persones que, de mitjana, es trobaven en el desè dia de la malaltia. Les conclusions extretes a partir d’aquesta mostra indiquen en el cas de les IGM –els primers anticossos que desenvolupa l’organisme quan es contagia– es trobaven en el 96% dels pacients, mentre que en el de les IGG –els anticossos que perduren i que aporten la immunitat– apareixien en el 88% de les proves; una dada no gaire destacable perquè el seu cos encara estaria desenvolupant aquest tipus d’anticossos. A més, es va constatar que l’especificitat de les proves és del 100% i que no hi pot haver falsos positius. Els tests es van adquirir a l’abril i en aquell moment es va avançar el 75% de l’import total, és a dir, 1,2 milions d’euros.