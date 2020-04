Primers contactes per reobrir les fronteres

Actualitzada 27/04/2020 a les 12:32

EL 15 DE JUNY, UN DIA D CONTEMPLAT

La ràpida evolució de la pandèmia del coronavirus obliga els governs dels països més afectats a ser molt cautelosos a l’hora d’activar mesures de relaxació del confinament. El mètode prova-error intervé i força en totes les estratègies i a aquestes alçades ningú s’atreveix a vaticinar quan recuperaran el tipus de vida d’abans. Això no significa que no es facin tot un seguit d’estimacions i es treballi amb diferents dates possibles per a cada estadi del gradual desconfinament. L’obertura de les fronteres amb Espanya i França, mercaderies al marge, encara no està decidit, però sí que es plantegen diferents alternatives. Una de les que s’ha posat sobre la taula és la del 15 de juny, que marca l’inici de la campanya d’estiu. Els indicadors sanitaris tenen l’última paraula.



REUNIONS AMB ESPANYA PER SER ZONA DE TURISME DOMÈSTIC

El Govern està negociant fermament amb Espanya perquè l’estat veí del sud inclogui Andorra dins la zona de turisme domèstic per a aquest estiu. És a dir, que els ciutadans espanyols i andorrans puguin traspassar la frontera del riu Runer sense problemes amb la voluntat de fomentar el consum de proximitat. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va indicar al Diari que les autoritats “hi estan treballant” malgrat que encara no s’ha arribat a prendre cap decisió en ferm i que qualsevol pas que es pugui fer estarà estretament lligat a l’evolució de la crisi sanitària. En tot cas, va admetre que és “l’esperança que tenim tots nosaltres” perquè la patacada econòmica de l’estiu no sigui tan gran.

Si la situació ho permetés, des d’Andorra Turisme s’estudien diverses campanyes i esdeveniments per incentivar el turisme entre juliol i setembre, malgrat que evidentment ja s’han anul·lat tots els grans espectacles previstos per a l’estiu com per exemple el Cirque du Soleil. Segons Budzaku, però, encara és massa d’hora per poder fer cap planificació fidedigna perquè “es desconeix quan França i Espanya permetran el pas per les seves fronteres”. Sigui com sigui, Andorra Turisme treballa conjuntament amb el sector turístic i comercial del país per ajudar-los a fer front a la crisi econòmica derivada de l’emergència sanitària. Cap a finals de maig, tenen previst iniciar una primera campanya per conscienciar la població de la importància del consum intern. Amb tot, Budzaku reconeix que “això no serà suficient” i que segueixen treballant amb altres mesures i molt atents als països veïns.

El Govern ha encetat els contactes al més alt nivell amb Espanya i França per conèixer el respectiu calendari de desconfinament i en concret pel que fa a la previsió de la reobertura de les dues fronteres. Una qüestió, després de la sanitària, de les que més preocupa a hores d’ara l’Executiu perquè la reactivació efectiva de tot el teixit productiu necessita que un dels sectors clau en l’economia del país pugui operar amb les mínimes garanties d’èxit. Hotels, restauració i comerç depenen de l’arribada de turistes, per la qual cosa és imprescindible que les persones puguin circular lliurement entre els tres estats.Les converses amb Espanya estan més avançades i la setmana passada la ministra Sílvia Calvó, segons fonts properes a l’Executiu, va mantenir una reunió telemàtica amb l’homòloga del govern espanyol, Teresa Ribera. La titular de la cartera de Transició ecològica del govern de Pedro Sánchez coordina l’equip de treball que s’encarrega de fixar els terminis per al procés progressiu de desconfinament. El primer contacte bilateral va servir per conèixer com està la situació a Espanya i quines són les previsions a curt i mitjà termini, alhora que Andorra va explicar el programa d’obertura de l’activitat econòmica en tres fases. Ara bé, els plans, en un i altre país, sempre estan a expenses de modificar-se o suprimir-se en funció de les recomanacions sanitàries.La trobada va finalitzar amb el compromís de les dues parts de nomenar un interlocutor per a les properes reunions de seguiment. Ribera és al capdavant d’un equip format tant per polítics com per tècnics i manté contactes permanents amb els principals països afectats per conèixer l’evolució de la malaltia i les mesures que van adoptant. Espanya està sota l’estat d’alarma que, si no es torna a prorrogar, hauria d’aixecar-se a mitjans del mes vinent. Ara bé, això no significa necessàriament que un cop cessi torni a obrir la frontera. Més que de la fi de la situació excepcional, permetre la lliure circulació depèn de la mobilitat interna dins el territori espanyol, ja que mentre estigui restringida no té cap sentit plantejar-se obrir el pas fronterer. Fins i tot s’està començat a valorar relaxar el confinament per comunitats autònomes. En qualsevol cas, la tornada a la normalitat a les duanes dels països veïns es farà en coordinació amb Andorra.Fixar la trobadaLes converses amb França van a una altra velocitat. Encara no s’ha produït el primer contacte oficial amb l’executiu gal. Però ja se’ls ha demanat que fixin una data per parlar amb el responsable de coordinar la tornada a la normalitat, Jean Castex. El polític i alt funcionari va ser designat a principis d’abril pel primer ministre francès Édouard Philippe, de qui va rebre l’encàrrec de dissenyar l’estratègia per a la sortida gradual del confinament de la població decretat per aturar la pandèmia del coronavirus. L’operació que ja està en marxa i per exemple es contempla que els alumnes tornin a les aules l’11 de maig. El treball de Castex i el seu equip el supervisa directament Philippe.