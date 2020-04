Ocupació va registrar un augment del 45% en demandants de recerca de feina al març

Estadística ha fet públiques les xifres referents a finals del mes passat

Actualitzada 27/04/2020 a les 19:36

Redacció Andorra la Vella

El Departament d'Estadística del Govern d'Andorra ha publicat les dades mensuals del Servei d'Ocupació referents al mes de març en les quals destaquen, com ja ha anat avançant el ministre Portaveu Eric Jover durant les seves compareixences diàries, l'augment de demandants en recerca de feina. En concret, va tenir una variació del +45,7% respecte el febrer (que eren 442 persones) i d'un +47,4% respecte el març del 2019 (437 persones), per situar la xifra total en 644 inscrits per recerca de feina a finals del mes passat. En aquest punt, el nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern era de 28, cosa que representa un +55,6% respecte el mateix mes del 2019.

També destaca que es van fer fins a nou contractacions a través del Servei d'Ocupació i cap d'elles va ser mitjançant els múltiples programes dels quals disposen, com el de millora de l'ocupabilitat pel sector públic, entre altres. El nombre total de llocs de treball oferts fins el 31 de març va ser de 812, mentre que el mes anterior va ser de 964, el que suposa una variació mensual del -15,8%, mentre que si es compara al març del 2019 és de -3,6% (842 ofertes de treball). Finalment destaca que el nombre de demandants en millora de feina va ser de 294, 18 persones més que el febrer (+8,1%).