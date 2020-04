La [solitària] petjada de l'os

L’os fa temps que no es deixa veure a Andorra. Tot i que l’any passat es va detectar la presència de com a mínim 52 exemplars al Pirineu, al país només es van descobrir unes petjades de l’animal. Va ser a l’abril i l’os va deixar l’empremta del seu pas sobre la neu.

Actualitzada 27/04/2020 a les 07:20

Gerard del Castillo Andorra la Vella

es dades fetes públiques fa uns dies pel grup de seguiment transfronterer de l’os bru al Pirineu, del qual forma part Andorra conjuntament amb Catalunya, l’Aragó, Navarra i França, situa en 52 el nombre d’exemplars de plantígrads que vivien al Pirineu a final de l’any passat. Malgrat el creixement de la població d’aquests animals dels darrers anys, Andorra continua sent un territori que els ossos bruns obvien. I ho fan malgrat que l’àrea de distribució de l’espècie va augmentar l’any passat en 3.000 quilòmetres quadrats respecte al 2018, de manera que ja s’estén per una superfície de 10.400 quilòmetres quadrats, sobretot al Pirineu central. L’única prova de la presència de l’os a Andorra durant l’any passat la van recollir els banders a l’abril, quan van poder fotografiar les petjades d’un exemplar a la parròquia de Canillo al nord del país.

Ara mateix, la xifra aportada pel grup de seguiment transfronterer de l’os bru al Pirineu tindria, com a mínim, un exemplar menys després que fa unes setmanes es trobés mort l’exemplar conegut com Cachou, un animal que havia aixecat molta polèmica a la serralada pels atacs a ovelles i cavalls que havia protagonitzat els darrers estius. A banda de Cachou, els exemplars que es donen per morts durant el 2019, després de més de dos anys sense tenir-ne indicis, són sis. Entre aquests, la femella Hvala, detectada per última vegada el 2017; el mascle Fifonet, així com els dos cadells de Sorita. L’any passat es van registrar en total deu noves cries de cinc femelles diferents. Es tracta d’una xifra rècord, només assolida abans el 2016 i el 2017, de manera que es retorna als índexs de natalitat més elevats dels últims anys. Fins a l'abril del 2019, feia cinc anys que no es detectava cap tipus de presència de l’animal en terres andorranes, les quals es consideren, com a molt, lloc de pas del plantígrad. Els banders van trobar el setembre del 2014 restes de femtes d’os bru a la parròquia d’Ordino, al nord del Principat. Era el primer cop des del 2009 que es trobava una prova física del pas del plantígrad per Andorra. El juny del 2012, però, una persona que caminava per la muntanya i experta en animals va assegurar a Patrimoni Natural haver vist a una distància de 200 metres un exemplar.

Fa uns anys eren més habituals els episodis d’entrades de plantígrads a Andorra. Un dels autòctons del Pirineu, Boutxí, ho va fer com a mínim dos cops l’any 2006. Es creu que el mateix os, l’any 2004, va atacar un vedell a la vall de Ransol.

#4 coronaós

(27/04/20 11:33)



#3 Naturlanda

(27/04/20 10:26)



#2 Marcos

(27/04/20 09:44)



#1 pep

(27/04/20 08:55)