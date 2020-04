La secretaria general iberoamericana confia que la Cimera es pugui fer

Rebeca Grynspan es reuneix amb el rei d'Espanya Felip VI per tractar la situació d'Iberoamèrica davant la crisi de la Covid-19 i assumptes de la cita del Principat prevista al novembre

Redacció Andorra la Vella

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspa, ha visitat avui el rei d'Espanya. Felip VI, al Palacio de la Zarzuela per tal de tractar la situació d'Iberoamèrica davant la crisi de la Covid-19. A més, han parlat d'assumptes relacionats amb la 27a edició de la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estats i de Govern, prevista per aquest novembre a Andorra, la qual encara confia que es pugui celebrar, i en la qual l'enfocament hauria de servir per enforitr la resposta dels països involucrats davant la crisi.

Gyrnpan també ha informat al rei espanyol sobre la feina que està portant a terme la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) per enfortir la cooperació entre els països de la regió i elaborar solucions conjuntes i concertades per respondre a les dificultats. Així mateix, ha informat de les converses que ha mantingut amb autoritats d'altres països de la regió iberoamericana i els debats en els quals ha participat en fòrums internacionals i multilaterals.

Des de l'inici de la pandèmia, la Secretaria General Iberoamericana ha llançat amb la Xarxa d'Autoritats en Medicaments d'Iberoamèrica (EAMI) el microlloc 'En Xarxa contra la Covid-19', una plataforma digital en la qual els 22 països iberoamericans estan compartint informació oficial sobre tractaments mèdics, assajos clínics de medicaments i guies tècniques per a personal de la salut.



