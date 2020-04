Govern assumeix 4,3 milions per a les cotitzacions a la CASS del març

El ministre portaveu, Eric Jover, ha iniciat la compareixença commemorant el Dia Nacional de les persones amb discapacitat

Actualitzada 27/04/2020 a les 19:50

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern ha assumit un total de 4.339.000 d'euros per a les cotitzacions a la CASS durant el març, segons ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Eric Jover, a través del paquet d'ajudes de la primera llei òmnibus destinat a empresaris i autònoms. L'executiu ha rebut 936 sol·licituds d'autònoms per a reduir la cotització, els quals suposen un impacte de 238.000 euros per a la CASS, mentre que 2.453 treballadors per compte propi han demanat la suspensió total d'aquesta, que es tradueix en 961.000 euros. Així mateix, la despesa més elevada a la qual l'executiu ha fet front és la part de la cotització dels assalariats a la qual fa front la patronal, que és un 15,5%, i que suposa una aportació de 3,14 milions d'euros. Uns imports que el ministre ha destacat que seran més elevats a l'abril. Jover ha iniciat la compareixença commemorant el Dia Nacional de les persones amb discapacitat, el qual se celebra per primera vegada al país aquest any, tot i que ha lamentat que s'hagi de fer en les condicions actuals arran de la Covid-19. Pel que fa a la mobilitat interna d'avui, el ministre ha especificat que s'ha reduït un 64%, una xifra "una mica millor" que les de la setmana passada i ha comentat que en la situació actual "no caldria" decretar l'estat d'alarma. El Fons Solidari i les donacions fetes a través dels SMS al número 828 el ministre han rebut 2.071.000 d'euros.