Els establiments reoberts valoren positivament els resultats en el retorn

Les perruqueries de gossos són els negocis que han tingut més èxit de clientela

Actualitzada 27/04/2020 a les 07:05

Lorena Giménez Andorra la Vella

Els negocis que han pogut obrir durant la primera fase de desconfinament destaquen la bona acollida per part de la població. Els establiments que han tornat a l’activitat apunten que els resultats van ser molt positius durant el principi de la setmana, malgrat que després van anar disminuint progressivament. Així, Neus Mas, de la perruqueria canina Gos Net d’Encamp, va explicar que des de l’aprovació del decret per la seva obertura ja tenien un retard d’un total de 140 animals de companyia. “Ara mateix estem col·lapsats de feina, tenim uns 180 gossos fent cua”, va puntualitzar Mas. I va manifestar que aquest gran nombre d’animals es deu al fet que “s’han ajuntat totes aquelles cites dels clients fixos, que venen una vegada a la setmana o cada dues, i amb l’aturada de l’establiment durant un mes, se’ns han acumulat”. A més, va afegir que a la xifra també “s’hi han de sumar els gossos que s’han anat incorporant els últims dies, que no són pocs”. Per donar resposta a tota la clientela, Mas va explicar que estan allargant l’horari de treball i també van obrir dissabte per avançar feina.

Quant a les botigues d’electrodomèstics, durant la setmana també han tingut molta afluència, ja que “la gent ha aprofitat per venir a comprar tot allò que necessitava o que se li havia trencat durant el confinament”, va destacar Fernando Muñoz, gerent de l’Andorra Free Market. Muñoz va manifestar que l’establiment va tenir clients durant tota la setmana, tot i que va destacar que “dilluns va ser un dia nadalenc, vam tenir molta afluència”. Tanmateix, va indicar que la gent “va venir a fer consultes per productes de la llar i d’higiene personal, com per exemple les màquines d’afaitar”. I va exposar que també estan venent productes que no són de primera necessitat, però aquests “només es poden comprar a través de la pàgina web i ho enviem a casa dels clients per correus o transportistes”.

En la mateixa línia, Paqui Palomares d’Electrodomèstics Martínez va exposar que “ha anat venint gent a comprar diversos productes de primera necessitat”. I va matisar que, de la mateixa manera que a la resta d’establiments que van poder obrir, “a principi de setmana vam tenir més gent que no pas ara”, però com a reobertura ho va valorar molt positivament, “millor això que res”.

Pel que fa als comerços infantils, des de la botiga de joguines Món Imaginari, Marta Rodríguez va afirmar que l’obertura ha estat positiva, “hem tingut clients durant tota la setmana de forma progressiva”. Tot i que va reiterar que “la feina ha baixat al llarg de la setmana, però estem contents”. I va afegir que els infants estaven molt contents per poder anar a comprar joguines i activitats per distreure’s mentre estan a casa.

Per la seva banda Fina Garcia, la propietària del Raconet de Fina, un establiment de treballs manuals i fils, va informar que no ha pogut parar de treballar durant tota la setmana. “Quan anava a fer alguna cosa d’organització havia de parar al moment perquè entrava un client”, va posar en relleu la propietària. Així, va indicar que “de moment anem molt bé de feina, però ja veurem com va el maig”. Així, va apuntar que els productes més venuts van ser “gomes elàstiques i teles per confeccionar mascaretes”.

En referència a la repercussió econòmica que estan tenint els diversos establiments que van poder obrir les portes, tots van argumentar que encara no han tingut temps de fer números i que en una setmana no poden salvar el que s’ha perdut en més d’un mes sense activitat.

