El viatge de retorn a casa del grup de 14 argentins

Actualitzada 27/04/2020 a les 07:26

SENSE VOLS COMERCIALS

Diferents mitjans argentins ahir es feien ressò d’una nova decisió del govern del país, que presideix Alberto Fernández. En aquest sentit, l’executiu hauria optat per prohibir qualsevol vol comercial cap al país sud-americà fins al mes de setembre, i que els únics que s’autoritzarien fins llavors serien aquells de caràcter imprescindible o els que serveixin per repatriar els argentins que es troben en diferents punts del món. Aquests últims, però, s’hauran de cenyir estrictament al cronograma de vols dissenyat des de la Casa Rosada i que en pot retardar l’arribada a casa.

El malson de quedar-se encallats a Andorra, per a alguns dels treballadors temporers argentins està a punt d'acabar-se. De fet, els set primers que van sortir en el vol d'Iberia d'ahir al migdia, a hores d'ara ja han arribat a l'Argentina, i els altres set que van sortir a les 8 del vespre, deuen ja estar passant els controls d'arribada a l'aeroport d'Ezeiza, a Buenos Aires.El primer dels vols sortia a les 3 de la tarda, mentre que el que operava Aerolíneas Argentinas ho feia a les 8 del vespre. Per tant, i per minimitzar els riscos potencials i tenint en compte que les persones que s'acollien en aquest primer retorn eren les que tenien especial sensibilitat sanitària, entre les quals hi havia dones embarassades i persones en tractament per diferents tipus de malalties no infeccioses, la sortida del Principat es va fer en dues fases. Andbus va ser l'empresa encarregada de fer el trasllat, i Dani Vinseiro va explicar en aquest sentit que "el viatge s'ha fet seguint totes les mesures de seguretat pertinents. A més a més, cal destacar que els autobusos anaven per sota del percentatge mínim de capacitat d'aquests dies" i va afegir que "el trasllat s'ha portat a terme sense problemes. L'únic que demanen les autoritats espanyoles és que els viatges estiguin documentats i justificats degudament, i aquest és el cas. A nosaltres ens va contactar Andorra Turisme, per tal que preparéssim aquest viatge cap a Madrid".El segon dels viatges, el que va sortir a les 7 del matí, era on anaven les dues dones embarassades, la Magda i la Marina. Sense gaire entrebancs i fent les parades obligatòries, van arribar a Madrid al voltant de les 3 de la tarda. Allí, l'operatiu que els esperava no era tan senzill com el que van tenir quan es van acomiadar del Principat."Un cop hem arribat i descarregat les coses de l'autobús, de seguida les autoritats policials ens han facilitat tot d'estris: una mascareta, una pantalla de plàstic i guants, per tal que ens ho poséssim abans d'entrar a l'aeroport" va explicar la Magda. No hi havia autoritats consulars, i el que sí que es van trobar van ser els cossos de policia nacional, que van estar pendents en tot moment que es respectessin les mesures de seguretat a què obliga la situació de pandèmia per la Covid-19. El primer que van haver de fer, ja dins de l'aeroport i abans de poder-se acostar als mostradors d'Aerolíneas Argentinas per tal de fer el check-in, va ser omplir un formulari amb totes les seves dades personals, i explicant d'on venien i cap a on anaven. Tot seguit, un metge els esperava i els va prendre la temperatura un a un, i afegia el valor donat en el mateix formulari.Aquest pas només es feia perquè quedés constància que en el moment de l'arribada a l'aeroport no presentaven cap tipus d'estat febril, però també indicava que no era cap referència a l'hora de saber si patien o no qualsevol tipus de contagi. En el mateix, se'ls informava que totes les mesures de seguretat que se'ls havia facilitat (mascareta, pantalla i guants) les havien de dur durant tot el trajecte, fins a l'arribada a l'Argentina. A més a més, un grup d'agents de la policia nacional estava pendent d'ells per tal que no s'acostessin a menys d'un metre.Aquesta situació va originar una mica de nerviosisme i tensió, però res que anés més enllà. "També he de dir que estan sent moments molt emotius i les emocions estan a flor de pell, amb tot plegat" afirmava la Magda, visiblement emocionada. Però, un cop superats els nervis inicials i adaptats a les estrictes mesures de seguretat imposades per l'aeroport espanyol, les quatre hores d'espera entre l'arribada i l'enlairament del vol van anar passant de pressa i l'anhelat retorn a casa s'iniciava. En aquest sentit, la Marina va dir que "estem bé, hem arribat a Madrid bé, i ja estem esperant per embarcar". Tant ella com la resta de passatgers que han fet aquest primer retorn, van voler tenir paraules d'agraïment per al Govern d'Andorra, que els va facilitar la logística per poder arribar fins a Madrid i agafar l'avió, així com les altres entitats que els havien ajudat durant els quasi dos mesos de confinament que van viure al Principat.