El SAAS mostra com es protegeix el personal

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell està rebent tot tipus de donacions de material, com unes viseres que ha enviat el poble andalús de Martos

Actualitzada 27/04/2020 a les 15:46

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha compartit un vídeo a les xarxes socials mostrant com es protegeixen els sanitaris abans d'entrar al Centre Intermedi de Control (CIC) per tal de no propagar o contagiar-se del virus. El protocol és d'allò més extens i va des dels peus, calçant-se uns peücs, el tronc, equipant-se amb dues capes de bates, les mans, higienitzant-les amb gel hidroalcohòlic i posant-se dos tipus diferents de guants, i sense descuidar el cap, usant dos tipus diferents de mascaretes, ulleres i gorro.



Viseres des de Martos

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell està rebent tot tipus de donacions de material, obsequis, i tanbé menjar per tal de fer més senzilla la seva tasca durant els dies d'intens treball per la pandèmia. Moltes empreses del Principat, així com persones individuals, han volgut aportar el seu granet de sorra i ajudar el personal sanitari en el que es pugui. Però aquestes mostres de solidaritat s'han extés també des de fora d'Andorra. Martos, un poble d'uns 25.000 habitants situat a les afores de Jaén, ha fet arribar a l'hospital una caixa plena de viseres pequè els sanitaris puguins estar millor protegits, les quals també s'han repartit per altres centres sociosanitaris. El SAAS ha publicat un vídeo a les xarxes en què es veu el procés d'arribada i els treballadors portant les viseres i agraïnt a la localitat andalusa la seva aportació. El tècnic del servei de Diagn``ostic per la imatge, David Jimenez, que és de Martos, ha estat qui ha fet l'enllaç per tal que els sanitaris hagin rebut les viseres de protecció.