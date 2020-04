El mercat de la Seu reobre demà en una nova ubicació

Actualitzada 27/04/2020 a les 09:26

Redacció Andorra la Vella

L’ajuntament de la Seu reobre demà el mercat setmanal en un nou emplaçament, el passeig Joan Brudieu, per afavorir les mesures de distanciament social. La voluntat, però, és que torni al carrer Major tan bon punt l’emergència sanitària ho faci possible. L’ajuntament té previst avui aprovar la normativa que regularà la venda durant el període d’estat d’alarma amb mesures per evitar el contagi. Només es permetrà la venda de productes d’alimentació, begudes, alimentació animal, productes higiènics i planter d’horta, els consumidors no podran tocar els productes si no duen guants d’un sol ús, les parades hauran de complir una distància mínima entre elles, els compradors hauran d’anar sols i només un membre per llar i s’imposen horaris segons l’edat: els majors de 55 anys podran acudir-hi entre les 8 del matí i les 10.30 hores.