El 27 d'abril es commemora de forma oficial el dia del Conveni relatiu als drets del col·lectiu de les Nacions Unides

Actualitzada 27/04/2020 a les 10:58

Eva Bosch Andorra la Vella

Andorra celebra per primera vegada avui, dia 27 d'abril, de forma oficial el dia Nacional del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. La presidenta d’AMIDA, Agustina Grandvallet, ha exposat al seu compte de Twitter que el propòsit d'aquesta convenció és "promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat", així com promocionar el respecte de la seva dignitat inherent. Aquesta és una data molt important per la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), ja que el conveni i el seu protocol, constitueixen els primers instruments jurídics universals de protecció i de reconeixement dels drets específics de les persones discapacitades Per tal de celebrar aquesta data, Albert Llovera ha participat en un vídeo de la federació compartit a les xarxes amb diferents persones del col·lectiu, les quals han aprofitat aquest dia per demanar la integració del grup en la presa de decisions que els afecten, eliminar la discriminació, promoure l'educació inclusiva i exigir els seus drets. Llovera ha acabat el vídeo remarcant que "tots som diferents, tots som importants".