Detingut per anar a casa de l'exparella i amenaçar-la amb un ganivet

La policia ha arrestat quatre persones al llarg de la darrera setmana per maltractaments en l'àmbit domèstic

Actualitzada 27/04/2020 a les 13:15

Redacció Andorra la Vella

La policia ha arrestat quatre persones al llarg de la darrera setmana per maltractaments en l'àmbit domèstic, sent la més destacada la detenció d'un home que va acudir al domicili de l'exparella portant una arma blanca amb "intencions pernicioses". Els fets van tenir lloc dimecres passat, quan els agents van desplaçar-se fins a un domicili de la capital a les dotze de la nit alertats perquè un home resident de 33 anys havia acudit a casa de la seva exparella portant un ganivet de cuina de 8 centímetres amb "intencions de fer una bogeria", tot i que, segons s'explica al balanç de detencions, l'home es va desdir de l'acte, sent detingut com a presumpte autor de delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic, amenaces amb arma blanca i contra la seguretat col·lectiva per estar en possessió del ganivet. Unes hores abans, el cos de policia intervenia en un domicili de Sant Julià de Lòria, on un home resident de 26 anys hauria agredit la seva parella donant-li diversos cops de puny a diferents parts del cos. La víctima, que va relatar l'agressió als agents, va presentar denúncia. La policia va ser requerida divendres en un domicili d'Escaldes-Engordany a les 2.54 hores arran d'una agressió mútua de parella, ambdós residents de 31 i 27 anys. A primera hora de diumenge la policia va haver d'intervenir a Incles, Canillo, arran d'un delicte contra la llibertat sexual, sent el presumpte autor un home resident temporal de 32 anys, on els detalls del fet no han transcendit.

Quant a delictes contra la salut pública, els agents van arrestar, a banda del resident de 21 anys que venia petites quantitats de marihuana, un resident de 42 anys per possessió de 0,4 grams de cocaïna en un hotel d'Escaldes.

