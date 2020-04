Carrers plens de nens en el primer dia que poden sortir a Espanya

Illa defensa que s’han seguit els protocols de seguretat però les xarxes s’omplen de denúncies

Actualitzada 27/04/2020 a les 07:13

Agències Madrid

Els nens van poder sortir aquest diumenge 26 d'abril pels carrers espanyols a fer una passejada per primera vegada en 42 dies de confinament, per l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus Covid-19. Ho van fer amb moltes ganes, al mateix temps que “molt il·lusionats”, amb els seus “patinets” i altres joguines, i també aprofitant per a acostar-se a casa dels avis a veure'ls a través de la finestra.

Tot i que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va defensar que la sortida s’havia fet seguint els protocols de seguretat, milers de ciutadans van denunciar a les xarxes socials nombrosos casos d’incompliments en els passejos dels nens, permesos des d'ahir, i sempre acompanyats d’un adult. En algunes de les imatges, per exemple, es podia veure la plaça de Felip II de Madrid plena de menors amb patinets o bicicletes, en unes altres, parcs farcits també de nens jugant al futbol, o fins i tot platges com les del Masnou o la Barceloneta com si fos directament l'inici de l'estiu. En aquest marc, la consellera de Salut catalana, Alba Vergés, va alertar que la possibilitat d'un rebrot de coronavirus és "molt alta" i va apel·lar a la responsabilitat de tothom el dia que els infants van poder començar a fer sortides regulades al carrer. En un missatge a Twitter la consellera va admetre que 40 dies de confinament "són un gran esforç i més amb criatures" però va recordar que "la pandèmia no s’ha acabat". "Els recursos personals i materials del sistema sanitari no són infinits", va constatar i demanar responsabilitat per fer "un desconfinament racional i segur”. Igualment, Sanitat espanyola va demanar als hospitals que tinguessin les UCI preparades davant la possibilitat que es produís un rebrot.

Pel que fa a les xifres, Espanya registrava ahir 288 morts, la quantitat més baixa en més d’un mes. Pel que fa a valors absoluts, la pandèmia se situava en 207.634 contagis, i un balanç de 23.190 persones traspassades i 98.732 de recuperades. Un altre país que ahir va registrar un descens important de les morts diàries és Itàlia. El país alpí va presentar una xifra de 260 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, la xifra més baixa de les últimes sis setmanes. El total de morts arriba als 26.644, mentre que el de contagis des que es va iniciar l'emergència al país el 21 de febrer, comptant malalts actuals, morts i curats, ascendeix a 197.675, amb un increment de 2.324 respecte a dissabte.