Un mort i dos ferits molt greus en l'incendi d'un pis

Un home d’uns 40 anys perd la vida en el foc i dues persones més, una dona de 42 i un jove de 16, estan en estat crític

Actualitzada 26/04/2020 a les 12:03

Una persona morta i dues de ferides greus –una dona de 42 i un jove de 16 que van ser ingressats a l’UCI i que requerien ventilació mecànica– és el tràgic balanç de l’incendi que es va produir ahir al migdia al número 55 de l’avinguda Carlemany d’Escaldes. La causa del traspàs així com la gravetat de les dues persones seria la inhalació de fum i en aquest sentit, el director adjunt del cos de bombers, Jordi Farré, va dir que “la intoxicació per inhalació de fum és la principal causa de les morts en aquest tipus d’incendis”. El SAAS ha informat aquest mastí que el pronòstic d'ambdós pacient en estat crític continua sent reservat.

El foc es va originar al 2n 2a, pis on residia l’home mort, que tenia uns 40 anys, i al tancament d’aquesta edició el cos de bombers no havia localitzat l’origen de la deflagració. Farré va explicar que “el pis on s’ha originat el foc pràcticament ha quedat destruït. Per això, a hores d’ara, no podem saber amb exactitud on s’ha pogut iniciar l’incendi i haurem de continuar treballant en els atestats i la investigació corresponent”. Pel que fa a les dues persones en estat greu, Farré va dir que “es trobaven al quart pis” i va afegir que “és cert que l'edifici és vell i hi ha un celobert compartit amb altres edificis que ha propagat junt amb l'escala el fum que s'ha acumulat a la part alta i ha afectat els inquilins de la quarta planta”. Els veïns del bloc afectat i dels adjacents, els números 51 i 53, van ser evacuats i se’ls va confinar a la planta baixa del Centre d’Art d’Escaldes. Els de l’immoble afectat, que no podran tornar almenys per ara als pisos, van ser reallotjats en un hotel.

A l’hospital van confirmar que, a banda de la persona traspassada i de les dues que van restar ingressades a l’UCI, es van donar d’alta 4 pacients intoxicats lleus: tres dones de 20, 48 i 54 anys i un home de 48, tots ells per intoxicació de fum, així com una dona de 35 anys que havia patit un traumatisme lleu. A més a més, entre les persones afectades per la inhalació de fum hi havia un bomber infermer que va patir una lipotímia en sortir de l’edifici. Farré va dir que “es troba bé. Ha fet una videoconferència amb els metges i un cop explicat els símptomes s’ha quedat descansant al parc de bombers”.

Amb relació a l'operatiu desplegat pel cos, Farré va explicar que es van emprar “dos camions amb autobomba, un altre amb autoescala i dues ambulàncies del cos de bombers”. En relació amb la dotació dels efectius que s'hi van desplegar, va confirmar que un total de 14 agents del cos de bombers, 15 comptant-lo a ell, havien participat en les tasques d'extinció. En les mateixes, també hi va haver un operatiu de Forces Elèctriques d'Andorra, que segons va explicar el mateix Farré “és habitual que participin en l'operatiu quan són incendis en edificis, locals comercials o naus industrials, per tal que tallin qualsevol tipus de subministrament de llum i que puguem entrar i treballar amb la seguretat que no hi ha corrent elèctric”.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de la Presidència, Jordi Gallardo, el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, i els cònsols de la parròquia, Rosa Gili i Joaquim Dolsa. Precisament va ser Filloy, conjuntament amb el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, els qui van coordinar el trasllat de les persones afectades per l'incendi i que tenien el seu habitatge en el 55 de l'avinguda Carlemany, a l'Hotel Font del Marge. “Hem procedit a traslladar 11 persones fins a l'hotel i les hem proveït de menjar i un kit d'higiene personal” va explicar Fernández, que va afegir que “alguns d'ells primer han passat per l'hospital, on se'ls ha fet una revisió i han rebut l'alta”. A més a més, des de la Creu Roja van activar un servei de suport emocional per als afectats. Pel que fa als veïns dels edificis adjacents, un cop extingit el foc i fetes les verificacions pertinents, el servei de circulació d'Escaldes els va acompanyar per tal que poguessin tornar als seus domicilis.

En la roda de premsa diària de l Govern, el ministre Jover va traslladar el condol de l’Executiu a la família de la persona que ha perdut la vida en l’incendi. Pel que fa al comú d’Escaldes-Engordany, també van lamentar la pèrdua i van dir que caldria esperar veure els atestats per tal de saber com s’havia produït l’incendi i que llavors ja s’avaluaria la possibilitat que hi hagués ajudes per a les persones afectades pel foc.

