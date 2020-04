Les companyies d'autobusos faran ERTO a gairebé tots els empleats

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:06

UN TRÀMIT QUE ÉS "SÚPER FARRAGÓS"

El sector hoteler s’acollirà de manera massiva als ERTO i aquests dies els empresaris del sector s’estan trobant amb les dificultats derivades d’un tràmit que coincideixen que “és súper farragós”, que genera dubtes i que malgrat que ja s’hauria de sol·licitar la setmana vinent per poder-se acollir al maig, encara no hi han les sol·licituds necessàries per a fer-ho. I, a més, amb l’hàndicap afegit que divendres que ve, 1 de maig, és festiu. Un dels dubtes que té l’empresariat és què passa si no es presenta abans de l’1 de maig: si és que s’hauran de pagar les nòmines dels primers dies del maig o si serà retroactiu. El Govern ha dit que si es vol que sigui efectiu l’1 de maig ha d’haver-se presentat abans d’aquesta data. Tal i com va explicar el director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, algunes de les qüestions que li traslladen els associats les ha consultat al punt d’empresa del Govern però que sovint la resposta és que cal esperar al reglament, que encara no està publicat. Sigui com sigui, un 95% dels hotels associats a la patronal hotelera s’acolliran segur a la suspensió de contractes. Establiments de restauració que formen part de l’entitat també tenen la intenció de presentar un ERTO.

Les companyies d’autobusos del país preparen un ERTO massiu a pràcticament el 100% dels seus treballadors i esperen mantenir-lo fins que el servei no torni “més o menys a la normalitat”. Tanmateix, alerten que el volum de feina ha baixat entre un 90 i un 95% i que la tornada a l’escola dels infants serà “un moment clau per a la reactivació de l’economia del món del transport de persones”. Així ho va explicar el director d’Andbus, Albert Vinseiro, que lamenta que, des que va arribar la pandèmia al Principat i es va decretar el confinament massiu de la població, mantenir els serveis mínims i seguir pagant els salaris a tots els treballadors està suposant una càrrega molt important per a la tresoreria de la companyia. “De moment, mantenim els serveis que van a Barcelona i a Tolosa, el bus comunal d’Andorra la Vella i el parroquial a Ordino, però tots són deficitaris”, va explicar Vinseiro, que manté actiu el 50% de la plantilla i que va donar festa a l’altra meitat: “Estem treballant en dos grups. Un 25% del personal treballa dues setmanes intensives i descansa, i l’altre 25% fa l’operació contrària”. En aquest sentit, Vinseiro va apuntar que l’ERTO que està preprant la companyia aniria dirigit al 50% dels treballadors que actualment no treballa, tot i que va avançar que l’objectiu és “complementar la part que no pagui Govern perquè tots els empleats cobrin exactament el mateix que han estat guanyant fins ara”.La situació, en canvi, sembla més tensa a les altres companyies d’autobusos del país. És el cas de Directbus i Autocars Nadal, que treballen tota la documentació per presentar un ERTO d’entre el 90 i el 95% dels treballadors. Tal com va explicar el president d’ambdues firmes, Bartumeu Gabriel, el moment econòmic de la companyia és molt delicat i l’objectiu és mantenir unicament els conductors de la línia L1: “Les línies subvencionades ara mateix tampoc donen diners, però ens vam comprometre a donar el servei, així que ja passarem comptes amb el Govern a finals d’any.” Així doncs, en plantilla només quedarien “els conductors de les línies interurbanes, un mecànic i una persona de direcció”. Tots els altres es quedarien temporalment sense feina, a l’espera que “el transport escolar es torni a activar i recuperem una part important de la nostra activitat normal”.En la mateixa línia, el grup Montmantell va lamentar tenir gairebé el cent per cent dels autobusos aturats i va avançar que el seu ERTO també serà gairebé a la totalitat dels treballadors. “El trajecte cap a Lleida i Tarragona el tenim aturat des de fa setmanes. Els únics busos que tenim operatius són el comunal de Sant Julià, que no porta gairebé ningú, i el que va a la Seu”, va explicar Pili Buscall, directora de l’empresa, que va titllar la situació d’“insostenible” i va detallar que en plantilla només es mantindrien “els conductors de les línies operatives i un mecànic de guardia”.Qui també ha patit greument les conseqüències de la crisi és el sector del taxi, que ha vist rebaixada la seva activitat “en més d’un 90%”. Tal com va detallar el president de l’Associació de Taxistes Interurbans, Manel Vázquez, l’activitat ha fet una baixada tan important que “hi ha taxistes que prefereixen no sortir de casa abans que fer una carrera al dia”. En aquest sentit, Vázquez va explicar que el sector manté els serveis mínims del 10 per cent, però que tot i així, “el volum de feina és ínfim” i que l’únic trajecte que ocupa el sector és “el dels pacients que van a l’hospital a Barcelona”.