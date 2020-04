La CEA alerta de la dificultat per afrontar pagaments

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:10

Òscar Serrano Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) adverteix de la dificultat que tenen alguns empresaris, sobretot els propietaris de petits i mitjans negocis, a l’hora de fer front a certs pagaments “més complementaris”. Tot i això, demanen fer un esforç per complir amb els rebuts i evitar una cadena d’impagaments que podrien derivar en el col·lapse del teixit econòmic del país. Segons va apuntar el portaveu de la CEA Micro, Felip Gallardo, aquesta és una situació que està passant, que s’agreujarà durant els pròxims mesos i que afecta especialment els petits empresaris: “Hi ha molts negocis que viuen al dia i que podien aguantar més o menys un mes, però si la situació s’allarga, la problemàtica encara serà pitjor.” En la mateixa línia, Gallardo va lamentar que després de la crisi econòmica que està vivint el país, “hi haurà un gruix important d’empreses que no podran tornar a obrir”.

Per evitar, però, que la crisi tingui una afectació encara major, el president de la CEA, Gerard Cadena, va demanar ser curosos i intentar pagar als proveïdors. “És un moment complicat i hi ha empreses que ho passen malament, però si comença a haver-hi una cadena d’impagaments, l’economia es pot veure greument afectada”, va explicar Cadena, que va apuntar al fraccionament del pagament com a possible solució.

L’obertura de comerços, per exemple, és una bona manera de començar a estimular el sistema econòmic, va explicar Cadena, que creu que la recuperació serà més o menys ràpida.

