L'USdA denuncia pressions d'empreses amb els tests

Actualitzada 26/04/2020 a les 10:50

Redacció Andorra la Vella

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va fer públic ahir que està rebent queixes de treballadors que denuncien que a la seva empresa els pressionen perquè se sotmetin al test d’anticossos i que els informin dels resultats. “Considerem aquestes pràctiques del tot inadmissibles”, van denunciar des del sindicat. Els tests, van recordar, no són obligatoris i a més la informació sobre el resultat “s’ha de reservar a la xarxa sanitària. L’USdA demana que el Govern vetlli pel bon ús de la informació sanitària de la pandèmia”.

En aquest sentit, el ministre de Salut va recordar que la informació serà única i exclusivament per al pacient i que s’utilitzarà com a eina per a la gestió sanitària. De fet, des del sindicat van animar els empleats que se sotmetin a la prova “amb la intenció de tenir una visió sanitària al més acurada possible de l’abast de la pandèmia al nostre país”.

Una altra cosa, van insistir, és que “els treballadors tinguin obligació de comunicar aquests resultats quan ni tan sols s’han realitzat la prova”. És per això que van instar l’Executiu que “impedeixi que aquesta [informació] es pugui convertir en una cacera de bruixes del món empresarial en contra dels treballadors i treballadores d’Andorra”.