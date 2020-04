L'OMS planteja dubtes sobre el 'passaport immunològic'

Espanya permetrà sortir a passejar o fer esport a partir del 2 de maig si baixen els contagis

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:16

Agències Andorra la Vella

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va demanar calma als governs que estan considerant la possibilitat d'introduir l'anomenat passaport immunològic, que el que fa és donar una identificació que els seus propietaris són portadors d'anticossos del coronavirus, perquè encara no existeixen proves contundents sobre la protecció que ofereixen davant una possible reinfecció.

En aquest sentit, l'OMS va recordar que el desenvolupament de la immunitat a un patogen és un procés complex i diferent en cada persona. Si bé la majoria dels estudis que té l'organització demostren que les persones que s'han recuperat de la infecció tenen anticossos contra el virus, els nivells d'aquests són molt baixos en alguns subjectes, la qual cosa podria convertir-los en propensos a un nou contagi.

Quant als països veïns, les morts diàries per coronavirus a Espanya van augmentar lleugerament aquest dissabte, en registrar-se 378 nous morts, la qual cosa eleva a 22.902 les persones que ja han perdut la vida, segons les últimes dades del ministeri de Sanitat. Divendres es van registrar 367 morts, per la qual cosa ahir es va produir un lleuger augment d'11 morts més diaris.

El total de contagiats per coronavirus ascendeix a un total de 223.759, en registrar-se 2.944 positius més aquest dissabte, i ja són 95.708 persones les que s'han recuperat, la qual cosa suposa 3.353 curats en les últimes 24 hores, cosa que torna a situar aquest valor per sobre dels contagis. Precisament, per lluitar contra la pandèmia, el govern va prorrogar 14 dies més, fins al 10 de maig, els controls fronterers. I ahir, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que es permetrà sortir a passejar o fer esport a partir del 2 de maig sempre que l’evolució de la pandèmia sigui favorable.

I a Catalunya, que divendres va aprovar els seus primers pressupostos en 3 anys, l’entitat Metges de Catalunya va instar el govern a renegociar i renovar “substancialment” el pressupost de Salut. Segons un comunicat difós ahir, “no només no reverteix les retallades sanitàries aplicades durant la darrera dècada, sinó que anul·la la més mínima capacitat de resposta de l'executiu per afrontar la despesa addicional provocada per la pandèmia del coronavirus”. El secretari general, Josep Maria Puig, va afirmar que la Covid-19 “ha posat al descobert el greu infrafinançament del sistema públic de salut i de la protecció social en general”.

