El ministre afirma que és una bona notícia que Standard & Poor’s mantingui una perspectiva estable per a l’economia

Jover, optimista amb la valoració financera El ministre portaveu durant la roda de premsa d'ahir. SFG

Actualitzada 26/04/2020 a les 07:13

Òscar Serrano Andorra la Vella

La valoració negativa que va fer l’agència financera Standard & Poor’s de la situació econòmica del país és, “per molt que sembli contradictori”, una bona notícia per al Principat. Aquesta és la valoració que va fer ahir el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa de la tarda, en la qual es va mostrar positiu amb la qualificació que es va fer del teixit econòmic del país, tenint en compte la situació complicada que viu el Principat arran de la crisi sanitària del coronavirus. “Diferents agències financeres fan, de manera periòdica, valoracions del nostre estat econòmic i, tot i que aquesta reafirma que hem passat de BBB+ a BBB, és positiu veure que la perspectiva és que l’economia segueixi estable”, va celebrar Jover, que, en resum, va donar a entendre que evitar un futur financer negatiu pels efectes de la Covid-19 és un punt a favor que s’ha de destacar.

Aprofundint en l’estudi que va fer l’agència financera, Jover va prendre en consideració el punt que alerta de la dependència que té Andorra dels països veïns com Espanya o França. En aquest sentit, es va mostrar conseqüent i ho va veure lògic, ja que “els dos territoris son dels més afectats a Europa”. Tot i això, va posar en relleu la bona gestió feta en l’àmbit sanitari i va treure pit que, a diferència d’altres països més grans, “nosaltres hem pogut evitar saturar la unitat d’Urgències”.

Encara amb l’estudi de Standard & Poor’s, Jover també es va mostrar satisfet de la valoració que es fa dels paquets econòmics i socials que es van impulsar des de l’Executiu. “Gastarem un munt important de diners públics, però gràcies a això pal·liarem els efectes negatius que vindran per la Covid-19”, va detallar el ministre, que va relativitzar el percentatge de caiguda del PIB que estima l’estudi, que arriba a l’11,4%: “Ara per ara hi ha moltes incerteses i cadascú fa els seus pronòstics amb les dades que té. Nosaltres de moment vam estimar el 5%, però quan tot plegat passi, tornarem a replantejar-ho”.

Per concloure, el ministre va destacar dels punts que valoren positivament els esforços del Govern per adherir-se al Fons Monetari Internacional i per arribar a l’acord d’associació amb la UE.

#6 El negoci, a el sector privat.

(26/04/20 15:13)



#5 alvaro seijas

(26/04/20 13:35)



#4 es per ferseu mira lo d'aquest senyor

(26/04/20 11:08)



#3 Cites

(26/04/20 09:52)



#2 Poor's

(26/04/20 09:31)



#1 Andorra for sale

(26/04/20 09:12)