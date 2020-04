“Farem una previsió situant-nos en el pitjor escenari possible”

La cònsol major de la capital aposta per fer una gestió econòmica estricta per a aquest any i que permeti tenir marge pressupostari de cara a abordar les necessitats del 2021

Actualitzada 26/04/2020 a les 06:27

Eduard Piera Andorra la Vella

El tancament del país, que va decretar el Govern a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, ha impactat en totes les administracions del territori. En aquest marc, el comú d’Andorra la Vella ja està treballant per adaptar-se a la nova realitat. La cònsol major, Conxita Marsol, té clar que les prioritats de la legislatura canviaran a partir d’aquí.



Senyora Marsol, han replantejat les inversions que tenien previstes fer des del comú?

Fins d’aquí a quinze dies no iniciarem el treball directament en aquest sentit per replantejar les inversions. Però, en els diferents departaments del comú, ja hem començat la feina per veure en quines partides es pot retallar i què pot esperar.



De què estaríem parlant en aquests primers sondejos?

Doncs els primers cribratges que ens han proposat els diferents departaments ja ens aporten un estalvi al voltant de 3 milions d'euros. En aquesta fase el que fem és descartar la compra d'algun cotxe que ja teníem prevista i deixar-la ja per a l'any vinent, o també d'alguna moto.



Però la situació econòmica anirà més enllà del 2020.

Efectivament. Com ja he dit, estem treballant en com refer el pressupost d'aquest any i les decisions polítiques les prendrem en dues setmanes. Però també estem fent el mateix en el marc pressupostari. És obvi que cal replantejar tots els números que s'havien fet.



Això vol dir que s’incrementarà el deute del comú?

Intentarem fer una bona gestió econòmica perquè això no passi. Tot i això, el que està clar és que a diferència del que havíem fet els darrers anys, en l’exercici del 2020 no podrem rebaixar el deute, però l’objectiu que ens hem fixat és el de no incrementar-lo. Hem de tenir en compte que, a nivell econòmic, el 2021 pot ser que sigui més dur que el 2020, i ens hem de guardar aquest marge. Per tant, en aquest any, no incrementar el deute ja seria fer un bon pas endavant.



Com veuen la rebaixa de les transferències per part del Govern? Preveuen fer alguna contribució més?

Nosaltres sabíem que havíem de col·laborar amb el Govern i estudiarem el que se’ns proposi, però no deixarem de ser solidaris en aquest aspecte. I bé, nosaltres des de Sant Julià tenim un fons de cohesió social per poder ajudar les persones que ho necessitin i no deixar a ningú a terra.



N’estan fent partícip l’opisició, de la feina que fan?

Sí. En les darreres setmanes hem fet juntes de govern ampliades, on també han assistit membres del partit de l’oposició perquè estiguin informats.



Temen que hi hagi una rebaixa dels ingressos comunals per l’atura econòmica del país?

És el més probable. I, a més a més, nosaltres farem una previsió situant-nos en el pitjor escenari possible. Pensem que aquesta, atesa la incertesa en la qual estem, és la millor manera amb què podem afrontar l'actual situació. Si després la situació és millor que la que hem previst, això ens atorgarà un marge més gran de maniobra per tal de poder afrontar el que vingui de cara al futur.



Tenen constància de si molts dels promotors que havien presentat projectes al comú els volen continuar tirant endavant?

Precisament, he estat al departament dels serveis tècnics, i he tingut una bona notícia. I és que sembla que gran part dels projectes que s'havien presentat al comú, abans que comencés la pandèmia, els promotors aposten perquè es continuïn realitzant. En aquest sentit, des dels serveis tècnics s'està contactant amb ells, i, de moment, la resposta és molt positiva i estan animats a continuar endavant un cop s'aixequin les restriccions que ha decretat el Govern per la crisi.



Pel que fa a les transferències que fa Govern als comuns, estan disposats a renunciar a alguna part?

Des del nostre comú, tenim clar que hem de ser solidaris i col·laborar amb el Govern, a banda de les actuacions que farem a la parròquia. Encara no hem tancat les quantitats, però tenim clar que som el comú que més diners rep, tot i que amb poca diferència, i que per això haurem de ser qui més aportació faci.



N’han parlat amb els altres comuns, d’aquesta situació?

Sí. Hem fet alguna reunió per parlar del tema, però encara no hi ha res tancat. En el que sí que estem d’acord és que ha de ser equitatiu. Hem de ser solidaris, i remar tots cap a la mateixa direcció per superar de la millor manera possible aquesta crisi que ens ha vingut a sobre.



En quin punt es troba l’oferiment del comú d’uns terrenys a Govern per tal de poder-hi construir pisos socials?

Aquesta va ser una de les últimes bones notícies abans que es produís la crisi del coronavirus. Nosaltres som gent de paraula, i tal com vam oferir en el seu moment, els terrenys continuen a disposició del Govern per a allò que ells estimin convenient. Ara bé, també està clar que el Govern farà canvis en els seus pressupostos; però sí, els terrenys continuaran estant a disposició per fer-hi habitatge social.



Els Jocs dels Petits Estats finalment s’han cancel·lat. Com valora aquesta situació?

Bé, jo no diria que s’han cancel·lat, si no que s’han ajornat per a més endavant. Em sembla que és la millor decisió possible atenent la situació que estem vivint a tot el món. És moment de fixar altres prioritats. Ara tocarà al Comitè Olímpic Andorrà de fer les gestions oportunes per fixar unes noves dates.

