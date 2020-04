Espot assegura que la forma de relacionar-se canviarà després del confinament

Set alumnes de "Canillo es queda a casa" han realitzat una entrevista al cap de Govern demanant diverses qüestions relacionades amb la crisi de la Covid-19

Actualitzada 26/04/2020 a les 19:39

Redacció Andorra la Vella

Xavier Espot ha assegurat que la forma de relacionar-se de la població canviarà una vegada acabi la situació actual de confinament arran de la crisi sanitària. Set alumnes de "Canillo es queda a casa" han dut a terme una entrevista al cap de Govern demanant diverses qüestions relacionades amb la crisi de la Covid-19, entre les quals constava com serà Andorra després del confinament. Espot ha respost que "hi haurà coses que canviaran; la forma de relacionar-nos, és a dir, la llibertat o despreocupació que teníem a l'hora d'abraçar o fer petons, ja que la preocupació que tenim ara és la de no contagiar-nos". Preguntat per un possible rebrot a la tardor, Espot ha explicat que no se sap res amb certesa i que "els governants ens hem de preparar per a tots els escenaris, preparar tot el terreny perquè l'estiu o la tardor sigui de normalitat o, per contra, de nou brot", indicant que la crisi els ha agafat totalment per sorpresa i que han hagut de prendre decisions "a correcuita", tot i que si es donés un cas de rebrot, "estarem més preparats".