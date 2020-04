El ministeri de Salut registra un total de 740 casos al país, tot i que la xifra de recuperats segueix sent més elevada que la dels malalts actuals

Els tests d'anticossos costen 1,6 milions d'euros Els ministres Martínez Benazet i Jover durant la roda de premsa Twitter Govern

Actualitzada 26/04/2020 a les 19:37

Els tests d'anticossos per fer el doble cribratge massiu a la població han costat 1,6 milions d'euros, segons ha fet saber aquesta tarda el ministre Eric Jover, tot i que ha detallat que el preu inclou la logística, però s'hi han d'afegir les hores dels professionals i el material de protecció, entre d'altres. El titular portaveu ha destacat que es tracta "d'un esforç important", però que és una inversió "molt rellevant que s'ha de fer" per obtenir les dades de la situació epidemiològica de tota la ciutadania, un fet que serà pioner al món, i que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha argumentat que permetrà deixar a Andorra com a "un país que ha fet bé les coses" i a "posicionar-nos internacionalment". En aquest sentit, Martínez Benazet ha subratllat la importància de la participació de tota la població en els tests d'anticossos per poder detectar totes aquelles persones que estan malaltes i les que ja l'han passat per així passar d'un confinament total a un que només sigui per a qui té la infecció. Per aquest motiu, el titular de Salut ha insistit que si hi ha una part de la ciutadania que no es fa el test "dificultarà enormement" l'estratègia prevista per al confinament selectiu i ha deixat clar que el resultat de qui se'l faci en un laboratori, de manera privada, no serà "útil per a l'estudi" que està realitzant el Govern, el qual ja compta amb més de 51.000 persones inscrites, fet que suposa dos terços de la població.

El ministre de Salut ha recordat que els tests d'anticossos és una de les operatives "més grans que s'han fet al país" i ha recordat que es tracta d'una tècnica que mira les defenses generades contra el virus, que es fa per tenir una "fotografia" de l'estat de l'epidèmia al país i que donarà dades per poder detectar quantes persones han passat la malaltia, quantes són asimptomàtiques i quantes l'han incubat. Així mateix, ha destacat que els resultats no es poden donar abans del segon cribratge perquè l'estudi ha de contenir la informació de les dues proves, que l'informe comptarà amb una interpretació dels resultats i que només s'informarà en la primera fase a la gent que doni un resultat sospités de tenir coronavirus, els quals s'hauran de fer posteriorment la prova de PCR per determinar en quina fase de la malaltia es troben. Pel que fa a la sensibilització dels tests comprats a la Xina, el ministre ha explicat que demà es durà a terme un estudi, però que les primeres proves asseguren que són d'una "qualitat excel·lent".



Dades epidemiològiques

El titular de Salut ha destacat avui que el país té un total de 740 casos per coronavirus, dos més que ahir, i que la xifra d'actius és de 326 persones, la de curats de 374 i 40 defuncions. El personal sanitari té 49 professionals malalts, els cossos especials cinc i El Cedre té 32, dels quals 12 són de Salita i 7 es troben convalescents a l'espera del segon resultat negatiu. L'hospital compta amb 32 pacients ingressats per la infecció, dels quals 16 es troben a la Unitat de Cures Intensives i 12 d'ells estan amb ventilació mecànica. En aquest aspecte, Martínez Benazet ha puntualitzat que la situació epidemiològica es manté estable, però ha demanat "responsabilitat" a tota aquella gent que durant els darrers dies "s'ha relaxat i practica esports com el ciclisme" perquè segueixi respectant les franges horàries, l'ús correcte de les mascaretes, i totes les mesures relatives al confinament per evitar el col·lapse a l'UCI amb accidents innecessaris, ja que actualment té 19 pacients (16 per la Covid-19, 2 de l'incendi d'ahir a Escaldes i un per accident) dels 8 que acull habitualment.



114 milions d'euros per a crèdits tous

El ministre portaveu, Eric Jover, ha comentat durant la roda de premsa que el programa de crèdits tous es troba en l'"etapa final" i que l'executiu ha rebut 1.502 sol·licituds per part d'empreses i autònoms. En aquest sentit, l'executiu ja ha resolt 1.271 demandes, de les quals 1.134 han obtingut una valoració favorable i 137 han estat desestimades, i el Govern ha atorgat 110,5 milions d'euros a despeses de funcionament i 3,6 milions a refinançament de préstecs. Jover també ha destacat que la mobilitat d'avui s'ha reduït un 74% respecte a l'any passat i que el Fons de Solidaritat i els missatges al número 828 ja sumen 2.050.000 euros en donacions.



#2 Jordi_376

(26/04/20 22:04)



#1 Altruistes

(26/04/20 21:00)