Els catorze temporers tornen cap a l'Argentina

El ministre portaveu ha confirmat que hi ha un altre vol previst pel 2 de maig des de Barcelona

Actualitzada 26/04/2020 a les 18:05

Els catorze temporers argentins que han sortit aquesta matinada des de l'estació d'autobusos d'Andorra cap a Madrid ja volen cap a l'Argentina. El primer avió ha sortit a les 14 hores des de la capital espanyola amb destí Buenos Aires i el segon ho farà a les 20 hores, segons ha fet saber el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa d'actualizació de les dades sobre la Covid-19. Els viatgers, que han estat repartits en els dos vols, són persones amb vulnerabilitats com afectacions de salut i dones embarassades. El ministre portaveu també ha confirmat que hi haurà un vol cap a l'Argentina des de Barcelona previst pel 2 de maig i que portaria una part dels temporers que es troben a Andorra. Jover ha destacat que el ministeri d'Afers Exteriors segueix treballant en la repatriació de tots els treballadors bloquejats, els quals aniran sent contactats, però que encara es desconeix el nombre de places que es disposarà per a aquest viatge.