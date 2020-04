Eren dos quarts d’una del migdia quan ressonaven els primers crits d’auxili dels veïns del bloc on s’havia iniciat l’incendi. L’home difunt va intentar refugiar-se al bany del pis però el fum el va acabar atrapant. La seva parella sí que va poder ser evacuada.

Actualitzada 26/04/2020 a les 17:03

El número 55 de l’avinguda Carlemany és un edifici antic i almenys el pis de sobre del segon on es va originar l’incendi està sobreocupat. Testimonis van assegurar que viuen 7 o 8 persones en un immoble petit. Tot plegat és per exemplificar que la tragèdia podria haver estat més gran i més quan en la situació actual de confinament hi ha molta més gent a casa del que és habitual. Al domicili on es van originar les flames estaven l’home difunt i la seva parella. La dona que, segons les fonts, estava a la dutxa en el moment dels fets, va poder sortir del pis. Ell va intentar refugiar-se al lavabo, usant tovalloles per mirar de protegir-se del fum, però tot va resultar inútil per la virulència del foc. De fet, segons van explicar els bombers, l’immoble va quedar absolutament calcinat i ni tan sols s’havia pogut verificar el punt on van començar les flames.

Va ser sobre dos quarts de dues del migdia quan una columna de fum va irrompre en el cel. Veïns del bloc afectat sortien a les finestres reclamant ajuda, mentre els agents de circulació comunals, així com els de policia, ja eren al lloc dels fets. En poc més de deu minuts, les flames es començaven a fer visibles per les finestres del segon pis, mentre els crits de "socors" resonaven al carrer.

En pocs minuts, el primer dels camions autobomba apareixia, i les mànegues van començar a llençar aigua. El cos de bombers ràpidament es desplegava i algun dels efectius, quan feia poc més de quinze minuts que s'havia donat l'alerta, ja s'internava en el si de l'edifici per començar a evacuar les persones del bloc. Mentrestant, el carrer es va omplir de curiosos, que armats amb els seus telèfons mòbils, feien d'observadors passius tot immortalitzant les dramàtiques imatges sense respectar excessivament les distàncies de seguretat. Semblava, però, que ningú recordava les recomanacions bàsiques de distància social i la curiositat podia més que la por al contagi pel coronavirus. Tant els agents de circulació com la policia, davant d'aquesta estampa, es van veure obligats a començar a situar tanques i fixar distàncies de seguretat entre els curiosos per tal d'evitar qualsevol contratemps derivat de l'incendi.



Evacuacions

Al cap de pocs minuts, l'escala d'un tercer camió es va desplegar cap a les finestres dels pisos superiors. I van començar a evacuar-se persones que es trobaven vestides amb pijama i roba d'estar per casa. Els sanitaris començaven a fer les primeres intervencions, ja que les inhalacions de fum d’algunes persones era important i calia començar a aplicar oxigen a les més perjudicades. Paral·lelament, per la porta de l'edifici els bombers ja havien començat a evacuar la resta de la gent, entre els quals, una dona que presentava més gravetat que la resta, i a la qual es van començar a practicar tècniques de reanimació a la mateixa avinguda Carlemany. El fum no és l'única causa que provoca reaccions del SUM, i és que una dona també evacuada va ser atesa per una forta contusió que li impedia caminar amb normalitat i per la qual cosa se la va posar en una llitera. Un cop evacuades totes les persones, els bombers van fer el mateix amb els animals que hi havia a l'interior de l'edifici. Un gos va sortir mort en braços del bomber que l'havia rescatat. La pluja va dispersar els curiosos que restaven més enllà de la línia de seguretat.

#7 Carme

(26/04/20 19:16)



#6 Carlota

(26/04/20 17:34)



#5 toni

(26/04/20 16:41)



#4 Margarita

(26/04/20 15:03)



#3 Massa pena

(26/04/20 12:16)



#2 Salvador

(26/04/20 11:47)



#1 Maria

(26/04/20 09:37)