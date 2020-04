Benazet adverteix d'endurir el confinament

Actualitzada 26/04/2020 a les 12:45

BENAZET DIU QUE ELS TESTS SÓN SEGURS

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assegurar que les proves d’anticossos que van arribar divendres de la Xina i que serviran per fer els tests massius a la població són segurs i fiables. Segons va explicar durant la roda de premsa, el mateix divendres es van fer 10 proves amb persones que havien passat la malaltia i les 10 van concordar. Tanmateix, va explicar que el resultat de l’estudi d’especificitat que van fer els especialistes de l’hospital va concordar al 100% i que, a l’espera d’un resultat final, l’estudi de sensibilitat era molt bo i superava el 90%.

El Govern es proposa tornar a endurir el confinament massiu de la ciutadania i fer-se enrere amb els permisos diaris per sortir a passejar i fer exercici físic si la població no segueix estrictament les restriccions de mobilitat que es van imposar fa poc més d’una setmana. Així ho va advertir ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa d’actualització diària, en què va lamentar una certa relaxació per part de la població durant els últims dies en comparació amb la setmana passada. “He anat a veure els padrins de l’hotel Fènix i quan he sortit, he observat gent amb nens i passejant els gossos a l’hora que està reservada per la gent gran”, va explicar Martínez Benazet, que va lamentar que “si seguim així i no ho fem bé, podríem tornar a tenir un repunt de casos i col·lapsar la Unitat de Cures Intensives (UCI)”.En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, va detallar que les dades de mobilitat interna, que ahir eren d’un 67% menys respecte la mateixa jornada de l’any passat i que la setmana passada superaven el 80% menys, refunden la idea que una part de la població no està respectant la normativa de confinament. “Aquestes xifres mostren un creixement important de la mobilitat amb una setmana de diferència i hi estarem a sobre per evitar que hi torni a haver un brot que posi en perill la ciutadania”, va destacar Jover, que es va sumar a l’advertència del titular de la cartera de Salut de tornar enrere si la situació no millora d’ara endavant.Tot plegat, segons va recollir Martínez Benazet, és qüestió de no relaxar-se i d’estar conscienciats que la Covid-19 no és com una grip habitual, no hi ha certesa que sigui estacional i el perill de tornar a recaure és gran si no es prenen les mesures adequades. A més, va demanar tranquil·litat i va posar els tests d’anticossos massius que començaran la setmana vinent com a punt clau per seguir endavant amb el desconfinament.Pel que fa a la situació purament sanitària, el ministre de Salut es va mostrar positiu amb les dades i és que per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, el nombre d’altes supera el d’actius. En concret, Martínez Benazet va confirmar que la xifra de persones que ja ha passat la malaltia arriba als 358, mentre que els actius van baixar als 340, set menys que divendres. Tanmateix, va apuntar que només es van comptabilitzar set nous casos i que la xifra total s’eleva a les 738 persones. Com a indicador de la bona tendència que segueix el país, Jover va detallar que de les últimes 75 proves fetes, 63 són negatives i només 12, positives. Dels actius, Martínez Benazet va desglossar que 46 són sanitaris, cinc dels cossos especials i 32 són provinents del Cedre. A més, a l’hospital n’hi ha 30 a planta i 16 a l’UCI, 12 amb ventilació mecànica.