Argentins per a la fruita

Actualitzada 26/04/2020 a les 14:09

NOUS VOLS PER A 3.100 ARGENTINS

El govern de l’Argentina va aprovar una nova programació de vols per repatriar 3.100 nacionals. Segons va informar la cancelleria, a banda dels dos vols previstos per avui en què tornaran catorze temporers, sortirà un avió demà gestionat per Aerolíneas Argentinas i un altre vol gestionat per la mateixa companyia previst per al 3 de maig des de Barcelona. També hi ha un tercer vol de repatriació programat des de París per Air France. El ministre portaveu, Eric Jover, va verificar els vols però va indicar que no té més informació sobre qui s’hi podrà acollir.

Entre els argentins que s’ofereixen per anar a Lleida durant la campanya de la fruita hi ha gent que prové de diversos sectors, completament allunyats del que és l’agricultura convencional. És el cas del Manu Ruix, que és fotògraf i productor audiovisual. “Visc a Eivissa des de fa més de quatre anys, quan vaig marxar de l’Argentina després que m’intentessin robar un cotxe nou que m’acabava de comprar”, va explicar, posant en relleu que “ara mateix estic pagant el lloguer d’Eivissa, que és on visc la gran part del temps i el d’Andorra, on vinc a fer alguna campanya”. En el cas del Manu, la relació amb el camp ve pel seu origen, ja que ell és de la Patagònia i, en aquest sentit, va explicar que “em vaig criar al camp. I ara a més a més, des de l’11 de març que estic sense ingressos. Poder treballar en la campanya de la fruita m’aniria molt bé, a més, que em serviria per desconnectar de tota aquesta situació que estem passant. I podria col·laborar amb el sector amb campanyes fotogràfiques o audiovisuals”.En la mateixa línia, l’Esmeralda va explicar al Diari que “com tants altres, no he pogut aglutinar tots els diners que esperava aconseguir perquè la feina a les estacions d’esquí va acabar abans d’hora”. Per aquest motiu veu amb bons ulls l’opció d’anar a treballar al camp. Així doncs, va dir que “és una bona opció, tant per nosaltres, que tornarem a tenir feina, com per Andorra i Espanya, ja que deixaríem de ser una càrrega per al país i també proporcionaríem la gent que falta per treballar”. Finalment, va afegir que “no conec quines mena de treballs es realitzen al camp, però som persones molt treballadores, ens dona igual que tinguem de fer, ho aprendrem i segur necessitem ingressos per poder torna a casa quan s’obrin les fronteres. Molts companys argentins ens trobem així”.De la mateixa manera, en Facundo Escoriaza, qui també es va quedar sense feina després del tancament del sector de la neu, va apuntar que el major motiu perquè vulguin anar a treballar a la campanya de la fruita és que tenen problemes econòmics per la manca d’ingressos. “He hagut de demanar diners a la família d’Argentina i també recorro al servei d’aliments de la Creu Roja. Sort que el comú de Canillo ens ofereix allotjament de forma altruista”, va dir Escoriaza.Els sindicats agraris catalans, Unió de Pagesos i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) afirmen que no té mà d’obra per la campanya a partir del mes de juny. “Per a la campanya que comença la setmana que ve no necessitem gaire personal, amb els treballadors fixos que tenim ja farem en principi, però segueixen faltant més de 30.000 persones per collir la fruita dolça de pinyol a partir del juny”, van afirmar des de la Unió de Pagesos. El sindicat també va informar que aquesta temporada serà diferent, “es preveu que l’atur augmenti fins a un 20% i això farà que molt pagesos optin per contractar familiars propers i amics de coneguts per suplir la falta de personal. Tot i això, la possibilitat que vinguin els argentins atrapats a Andorra seria interessant”.En aquest sentit, des de JARC van posar en relleu que el problema més important és la formació dels treballs, ja que “segurament la majoria d’argentins no sàpiguen què és treballar al camp ni la feina que s’hi du a terme. Els pagesos no volen tornar a ensenyar a conduir el tractor i tampoc com s’esporga un arbre”. D’altra banda, també van indicar que el fet que Andorra sigui un país extracomunitari dificulta els processos de contractació i encara més per aconseguir el permís de treball a l’estat espanyol. El cap sectorial del sindicat, Jaume Domènech, va expressar que si realment els temporers residents a Andorra volen anar a Catalunya a treballar, haurien d’omplir els formularis de la borsa de treball. “Haurien d’enviar els currículums a les seccions agrícoles del país, però també seria interessant que algun responsable es posés en contacte amb nosaltres per saber quina disponibilitat tenen i quines són les seves condicions”, va manifestar.Quant a la qüestió de l’allotjament, ambdós sindicats van afirmar que estan en contacte amb el govern català per poder utilitzar com a residències els hotels que no obriran durant l’estiu, però fins al moment encara no han rebut resposta de l’executiu.