Detingut un resident de 19 anys per tràfic de petites quantitats de marihuana

L'arrestat va ser atrapat 'in fraganti' durant una transacció i va passar a disposició judicial

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:18

Albert Canes Andorra la Vella

La policia va informar ahir al vespre al seu compte de Twitter de la detenció d'un resident de 19 anys per tràfic de petites quantitats de marihuana. Una patrulla va veure com es realitzava la transacció entre l'arrestat i una segona persona i va procedir a controlar-los al mateix moment. Una vegada es va comprovar la ilegalitat dels fets, es va detenir el jove, que va passar a disposició judicial, mentre que al comprador se li van obrir diligències penals.

La policia va recordar en la mateixa piulada que "durant l'estat d'emergència sanitària continuem lluitant contra tot tipus de delictes. Amb les drogues, tolerància zero".

