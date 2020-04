Un Sant Jordi molt especial

Tot i no haver-hi l'ambient especial al carrer, les llibreries i les floristeries han complert amb l'essència d'aquesta festivitat

Albert Canes Andorra la Vella

Les paradetes, les roses, els llibres, centenars de persones pel carrer,... Tots aquests factors fan que el de Sant Jordi sempre sigui un dia especial a Andorra. Però aquest any l'ambient no és el mateix. El país afronta aquesta jornada com una més per avançar cap al final del confinament total i el retorn a la normalitat. Amb tot, la gent no ha volgut passar per alt que al cap i a la fi és Sant Jordi, i s'han muntant múltiples iniciatives per celebrar-lo des de casa i amb distanciament social. A més, les llibreries i floristeries, que formen part de la primera fase de la reobertura econòmica, han obert i algunes han presentat força afluència de gent, amb cues al carrer i tot pel que fa a les segones. Malgrat no poder sortir al carrer, han pogut complir la seva part essencial d'aquest Sant Jordi molt especial.