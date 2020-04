Temporers demanen feina al camp de Lleida

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:26



UN VOL AMB TEMPORERS ARGENTINS SORTIRÀ DIUMENGE DE L'AEROPORT ADOLFO SUÁREZ

Diumenge, a les 20.10 hores, sortirà un primer vol des de l’aeroport Adolfo Suárez de Madrid, en direcció Buenos Aires, que portarà una desena de temporers argentins que es troben a Andorra. Aquest trasllat, que ha estat qualificat per les autoritats argentines com un “vol sanitari”, només inclourà aquelles persones que tenen necessitats especials per temes de salut, el viatge de les quals al país d’origen no pot esperar més. És el cas de les tres dones embarassades que es van quedar al Principat un cop el president del país llatinoamericà, Alberto Fernández, va decretar el cessament dels vols entre Europa i l’Argentina.

La situació es va començar a moure fa escassos cinc dies, quan el consolat argentí va trucar als diferents temporers i els van fer preguntes sobre si tenien opcions que algú els anés a recollir directament a l’aeroport d’Ezeiza i si disposaven d’allotjament per poder passar la quarantena de dues setmanes un cop arribats a l’Argentina. Dos dies després, una segona trucada del departament consular va aprofundir més en els casos personals de cada temporer per establir les prioritats. En el moment que s’acceptava el vol es facilitava un enllaç privat per tal de poder fer el pagament corresponent. El ministre Jover va dir que s’estava en contacte amb el consolat argentí per fer el trasllat, però que no ho tenien confirmat.

D’altra banda, el grup Argentinos varados en Andorra va fer públic ahir, a través de les xarxes socials, una carta que havia adreçat al doctor Ginés Garcia, que és el titular de la cartera de Salut argentina, per fer-li una proposta per tal de poder fer un retorn ordenat.

L’ambaixada espanyola va rebre una carta de 600 temporers que sol·licitaven ajuda per poder treballar durant la temporada de la fruita a Espanya, concretament a Catalunya. Urgeixen més de 20.000 treballadors que no han pogut arribar al país veí per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19, i la temporada agrícola comença en una setmana. Àngel Ros, ambaixador d’Espanya, va indicar al Diari que tant al consolat com a la delegació diplomàtica també havien estat rebent trucades de particulars que estarien interessats a traslladar la seva residència al país veí del sud per incorporar-se a la campanya de la fruita i recuperar les pèrdues econòmiques que els ha comportat el coronavirus.Ros va respondre ahir a la carta dels argentins tot explicant que arran de la falta de mà d’obra, el govern d’Espanya va aprovar el 7 d’abril passat un decret pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector durant la vigència de l’estat d’alarma, sent d’aplicació temporal fins al 30 de juny del 2020. No obstant això, ja que la prioritat és preservar el sistema de salut pública espanyol, pel qual s’han establert mesures de restricció de moviments, el govern busca trobar mà d’obra de proximitat, i els únics beneficiaris d’aquestes mesures extraordinàries són els residents a Espanya o aquelles persones que es trobin en situació regular al país complint una sèrie de requisits.En aquest sentit, l’ambaixador espanyol els va exposar que “les persones que es troben a Andorra i vulguin treballar de manera temporal al camp, no poden acollir-se a l’agilitació de tràmits i haurien de seguir els passos ordinaris per a aquesta fita, que són obtenir un contracte de treball d’una empresa espanyola, el permís de treball, i un visat que autoritzi la residència temporal i la feina per compte d’una altra persona de durada determinada de temporada o campanya”. Així, Ros també els va informar que “fins a l’entrada en vigor de l’estat d’emergència a Espanya el procés per tramitar la contractació estava subjecte a uns terminis, però mentre duri la pandèmia se suspenen els períodes administratius per obtenir aquesta documentació”.Per ajudar els temporers que es troben atrapats al Principat, l’ambaixada espanyola va facilitar els contactes dels sindicats que gestionen les contractacions per al sector agrícola, com Asaja, Asofruit o la Unió de Pagesos, entre altres. “Els hem proporcionat els òrgans contractuals més habituals perquè puguin adquirir un contracte de treball i, a partir d’aquí, poder presentar la sol·licitud a través de la plataforma Mercurio del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions”, va afirmar Ros. I va afegir que “només quan s’hagin obtingut aquests procediments i l’autorització laboral podran, com a residents temporals a Andorra, presentar una sol·licitud de visat de treball de temporada davant de la conselleria espanyola”.L’ambaixador també va matisar que si els treballadors argentins aconsegueixen la documentació necessària no tindran cap mena de problema per passar la frontera i anar a treballar.