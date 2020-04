Jover indica que s’ha “superat el pic de la malaltia” i apel·la a lluitar per evitar un rebrot

Sis positius nous i 21 recuperacions Una furgoneta de Salita entrant a la residència El Cedre. Fernando Galindo

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:18

Anna Ribas Andorra la Vella

El nombre de casos actius continua baixant i, en paraules del ministre portaveu, Eric Jover, “hem superat el pic de la malaltia”. Tot i això, les dades epidemiològiques d’ahir van evidenciar que encara queda recorregut per a la malaltia. La cap d’àrea de Vigilància de la Salut del ministeri, Rosa Vidal, va comunicar en roda de premsa que els casos actuals de la malaltia són 723, una dada que mostra el diagnòstic de sis nous casos en les darreres 24 hores. D’altra banda, va indicar que a hores d’ara hi ha 377 casos actius, 21 menys que dilluns, i que 309 persones han superat la malaltia mentre que hi ha hagut 37 defuncions. Així mateix, va indicar que hi ha 56 professionals sanitaris contagiats i que nou membres dels cossos especials estan infectats.

Pel que fa a les hospitalitzacions, va precisar que hi ha 33 persones ingressades: 15 a planta i 18 a la unitat de cures intensives, on hi ha 12 persones en una situació d’intubació i ventilació mecànica. D’altra banda, al centre sociosanitari El Cedre hi ha 35 pacients positius de coronavirus, 15 dels quals provenen de Salita, i vuit persones convalescents que esperen la doble negativització de les proves PCR per poder tornar al seu domicili. Així mateix, Vidal va informar que en les últimes hores s’han rebut 95 resultats, 58 dels quals han estat negatius i 37 positius. A més, va expressar que el factor R0, que té en compte la replicació de la malaltia, “està per sota de l’1, estem disminuint el nombre de contagis de la malaltia.

Vidal va fer ahir l’actualització de la corba epidemiològica i va constatar que “hi ha un aplanament de la corba i això indica que estem en el bon camí. Cada dia hi ha més persones recuperades però encara apareixen nous casos, i aquest és un fet que hem de tenir molt present perquè amb una nova infecció hi pot haver nous casos de contagi”. Per això va subratllar que “hem de ser molt curosos a detectar ràpidament la malaltia i la població ha de seguir sent molt responsable”, i ha de seguir les recomanacions que es fan des de Govern quant a les mesures de protecció i de distanciament social.

Respecte a la incidència acumulada, va comentar que la corba tenia una “tendència molt més forta” al principi mentre que actualment “aquest pendent s’està aplanant”. Altrament, va reiterar que Andorra és un país que es comporta com una ciutat perquè “interactuem molt més que en territoris on hi ha zones rurals o menys habitades”. És per això que va subratllar que “aquí ens movem tots pels mateixos espais”, un fet que “cal considerar a l’hora de parlar de les dades del país i que fa difícil que es puguin comparar”. Amb tot, va valorar que “no tenir un pendent gair accentuat ha frenat la saturació del sistema sanitari”. En relació amb quan es podrà veure a la corba la incidència de les excepcions del confinament, va apreciar que a la corba de la setmana que ve encara no es plasmarà del tot.

D’altra banda, Jover va informar ahir que s’ha canviat de nomenclatura associada al centre intermedi de control (CIC) per tal de regular la tarifa del servei, que abans tenia un cost de 40 euros i l’usuari n’assumia 10, mentre que ara el total és de 29 euros i l’usuari en paga 7,25.