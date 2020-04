Reporters Sense Fronteres situa Andorra en el 37è lloc en l'índex mundial de llibertat de premsa

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

L’associació mundial Reporters Sense Fronteres ha emès aquesta setmana l’índex internacional de llibertat de premsa, en què Andorra se situa en la 37a posició. Tal com detalla l’informe, el país “encara està lluny de perdre la seva reputació com a paradís fiscal”, tot i que la UE “ja no el consideri com a tal”.

El Principat forma part del rànquing mundial des del 2013 i, tot i que la posició ha anat millorant any rere any, l’informe fa una forta crítica al sector financer i a l’Església catòlica, que “segueix sent un pilar fort al país i manté la influència en l’entorn dels mitjans de comunicació”, apunta l’associació, que creu que el fet de ser un Estat petit “deixa poc espai a la privacitat, l’anonimat i la independència, tres condicions indispensables per la llibertat de premsa de qualsevol país”.

L’associació internacional clou la seva valoració alertant que la premsa nacional “no s’ha alliberat de l’onada d’hostilitat cap als periodistes que s’està vivint a tot Europa”.