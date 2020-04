Les asseguradores podran reprendre l'activitat

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:05

Eduard Piera Andorra la Vella

El negoci de les asseguradores podrà tornar a engegar la seva activitat habitual i obrir les oficines, mantenint totes les mesures de seguretat, prevenció i aforament requerides, provocades per la situació de pandèmia ocasionada per la Covid-19. Així ho va confirmar el ministre portaveu, Eric Jover, en la roda de premsa d’ahir, que va ser posterior al consell de ministres, recordant que el sector fins ara estava de guàrdia.

Una altra de les activitats econòmiques que tornaran a obrir, de manera parcial, és la de la venda de vehicles. En aquest sentit, el decret de Govern estableix que es podrà treballar per matricular i entregar aquells vehicles que hagin estat venuts abans que es decretés el tancament.

Igualment, les perruqueries canines també podran reprendre la seva tasca des d’avui mateix, ja que la seva reobertura també va estar inclosa en el darrer número del BOPA. De la mateixa manera, els establiments que s’encarreguin de la venda de productes relacionats amb la llar, com ara vaixelles, il·luminació, cristalleria o estris de cuina, també podran obrir les seves portes, però limitant la seva activitat a la venda dels productes que es relacionen al butlletí.