La despesa sanitària creixerà de manera “molt significativa”

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:20

Anna Ribas Andorra la Vella

El Govern ha destinat un total de 428.136,50 euros en la compra de material de protecció contra la Covid-19, segons l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) pel qual s’ha fet pública l’adjudicació definitiva. Entre l’equipament de The Lucky Company SLU hi compten mascaretes mèdiques i FFP2, bates d’un sol ús i impermeables, vestits ICU i ulleres de protecció per fer front a la crisi sanitària del coronavirus.

En aquesta línia, el ministre portaveu, Eric Jover, va indicar ahir en la roda de premsa diària que “la Covid-19 ha canviat una mica les regles del joc pressupostari i implicarà una despesa molt gran en l’àmbit sanitari”. En aquesta línia, va detallar que “tant per la despesa directa a través del ministeri com per la despesa associada al SAAS i la coberta per la CASS; la despesa sanitària s’incrementarà de manera molt significativa aquest any”. Amb tot, però, va destacar que “per sort tenim tots els recursos econòmics necessaris per afrontar aquesta despesa i per seguir apostant pel sistema sanitari, amb la sort d’haver superat la primera crisi sense saturar les estructures sanitàries”.

És per això que va subratllar que “hem de seguir apostant per enfortir el nostre sistema sanitari per si hi hagués un rebrot del coronavirus o per altres casuístiques que es puguin donar i així seguir donant un bon servei i una bona assistència mèdica als ciutadans d’Andorra”.

En aquesta línia, Jover va assegurar que tot i haver superat el pic de la malaltia, les accions que s’estan desenvolupant des de l’executiu poden generar un rebrot de la malaltia que podria tensar les estructures sanitàries, i va aprofitar per demanar “prudència i col·laboració” a la ciutadania. D’altra banda, també va remarcar que la qualitat del sistema sanitari del país “és coneguda” i que “el Govern seguirà fent les inversions que siguin necessàries per mantenir aquesta qualitat”.