Govern crea el fitxer de dades d'afectats del coronavirus

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha creat el fitxer de dades personals en relació amb les persones sospitoses i diagnosticades de coronavirus, i les aïllades segons el protocol d’actuació per evitar la propagació de la infecció. Així va sortir publicat ahir al BOPA, on es va especificar que la informació servirà per prevenir nous casos i realitzar estudis. La base regula el tractament de les dades i s’estableix la denominació, la finalitat i les fonts de les quals s’obtindran les dades personals. En la base de dades també figurarà la tipologia d’informació que contindrà el fitxer, les comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar, la identificació d’altres entitats de naturalesa pública amb les quals s’intercanviarà la informació, els òrgans responsables del fitxer i qui hi accedirà. Tanmateix, hi haurà la descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquin i la persona responsable del fitxer.