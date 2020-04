Govern calcula que trigarà deu dies a fer el test d'anticossos a tota la població

El material per fes les proves segueix a la Xina tot i que l’executiu preveia l’arribada ahir

Actualitzada 23/04/2020 a les 06:22

El Govern calcula que necessitarà deu dies per poder fer el test d’anticossos a tota la població. L’estimació es basa en un projecte elaborat per Actua Tech que preveu que es puguin fer fins a 140 proves cada dia. Cal recordar que hi haurà fins a 56 punts on es faran les anàlisis, que a cada taula hi haurà tres persones i que s’organitzaran amb torns de sis hores. Tot plegat es podrà dur a terme gràcies als voluntaris, coordinats per la Creu Roja, i als comuns, que estan habilitant els espais on es podran dur a terme.

Ara per ara, però, encara no se sap amb total certesa quan es podran començar a realitzar els tests perquè el material encara no ha arribat al Principat. En un inici s’havien de començar aquesta setmana, però el retard de les proves ho ha fet impossible. Després, el Govern va afirmar en la comissió tècnica formada per membres de l’executiu, la Creu Roja, els comuns i altres implicats que els tests arribarien ahir i que es podrien començar finalment a realitzar a partir de dilluns que ve. Segons va indicar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, però, finalment els tests encara estan a la Xina en mans de l’operadora logística que ha de fer el transport fins a Europa. i va recordar que des que es va iniciar la pandèmia s’ha pogut comprovar que “la logística de productes sanitaris es complica molt”. “Hem patit retards d’altres materials que han acabat arribant”, va remarcar. Dilluns que ve és, doncs, una data encara factible per començar a fer els testos a tota la població tot i que l’inici podria allargar-se més en el temps. A més, s’ha de tenir en compte que abans que la ciutadania es dirigeixi als punts adaptats per fer les proves s’han de fer les anàlisis als voluntaris. En total, es mobilitzaran per les parròquies fins a 420 voluntaris cada dia.



El funcionament dels tests

En tot cas, l’executiu, els comuns i la Creu Roja treballen perquè el dispositiu estigui preparat i tan bon punt arribi el material es puguin iniciar els tests. Tal com va explicar el director de la Creu Roja, Jordi Fernández, es recomana dirigir-se al punt corresponent amb cotxe encara que estigui a prop del domicili per tal de mantenir-se més protegit.

La prova, que es repetirà al cap de dues setmanes per tenir un resultat més fidedigne, podrà determinar tant si la persona ha passat la malaltia com si té el virus en el moment de fer-se-la. Segons va detallar Fernàndez, els tests que s’han comprat permeten tenir un resultat en 15 minuts, tot i que les autoritats han decidit que no es revelarà el diagnòstic fins que no es faci la segona prova per tal de reduir el marge d’error.

El gros de persones a les quals s’han de realitzar els tests sumat als dies que han de passar entre una prova i l’altra farà que la radiografia de l’estat de salut de la població encara trigui diverses setmanes a saber-se.