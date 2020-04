Govern atorga 92 milions d'euros per a crèdits tous

El ministre portaveu Eric Jover ha destacat que 43 casos d'acomiadaments s'han fet de manera injustificada

Actualitzada 23/04/2020 a les 19:10

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern ha atorgat 92,3 milions d'euros a un total de 960 empreses i autònoms aprovades per rebre un crèdit tou. Així ho ha fet saber el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha destacat que l'executiu ha repartit 89 milions per a despeses de funcionament i 3,3 milions al refinançament de préstecs i quotes creditícies, tot i que els imports sol·licitats pels professionals eren de 218 milions i 59 milions, respectivament. El programa de crèdits tous està en fase de finalització, segons ha explicat Jover, perquè tot i que el Govern no ha posat data límit en cap moment per acollir-s'hi el ritme de demandes ha baixat i actualment se situa en 1.487 sol·licituds, de les quals 919 corresponen a empreses i 568 a autònoms. El ministre portaveu també ha destacat que les tipologies dels sol·licitants són molt diverses, ja que hi ha des de grups grans que han demanat imports superiors al milió d'euros per a les despeses de funcionament fins a empreses més petites que han demnanat menys de 20.000 euros, i ha argumentat que els sectors amb més sol·licituds són el de serveis, al qual corresponen un 24%, i el comerç al detall i a l'engròs amb un 23%, seguit per l'hostaleria (18%) i la construcció (13%). Jover ha explicat que segurament no s'esgoti la línia de finançament de 130 milions d'euros previstos pel Govern per aquest programa d'ajudes i que el segon paquet de crèdits tous encara s'està treballant perquè el primer "era d'urgència" i aquest ja va acompanyat d'altres mesures com la suspensió temporal dels contractes laborals. Pel que fa al registre de Treball per notificar acomiadaments durant la situació d'emergència per la Covid-19, Eric Jover ha especificat que el servei ha rebut 699 notificacions. En aquest sentit, 206 pertanyen a contractes indefinits i 50 d'ells han tingut algun defecte i tenen dret a reclamar indemnització o reincorporació.