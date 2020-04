El forn intensifica els protocols de seguretat per evitar possibles contagis

Jordi Rubia acusa la directora de Ctrasa d’“amenaçar treballadors” i ella ho desmenteix

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:02

Òscar Serrano Andorra la Vella

La planta de tractament de residus d’Andorra (Ctrasa) va intensificar els protocols de seguretat per als treballadors i els va adaptar amb l’arribada de l’alerta sanitària provocada per la Covid-19. Tal com va apuntar al Diari el director de seguretat del centre, Jordi Llanso, la planta està seguint unes normes estrictes de protecció, neteja i distanciament per tal d’evitar que els empleats estiguin en contacte directe entre si i es puguin contagiar del coronarivus. “Quan va començar tot plegat vam repartir mascaretes i guants a tots els treballadors”, va apuntar Llanso, que va detallar que “les mascaretes que es fan servir dins del centre estan fetes de silicona i són molt més resistents que les de carrer”.

Tanmateix, Llanso va posar molt en relleu la capacitat dels treballadors a l’hora d’assumir les normes de seguretat i els protocols de distanciament establerts. El fet diferenciador que va remarcar és que “abans de la pandèmia nosaltres ja manteníem uns nivells de seguretat alts” i, per tant, “tothom s’ha adaptat molt ràpid”. “Els tècnics del forn mantenen la distància de seguretat de tres metres i en espais tancats només poden entrar tres persones”, va afegir l’encarregat de la prevenció i riscos laborals del centre, que va avançar que “en la nostra planta no hem tingut un sol cas positiu”.



Picabaralla amb Jordi Rubia

Ctrasa va voler deixar clares les condicions de treball i els protocols de seguretat que estan afrontant els empleats durant aquesta etapa de confinament pel coronavirus, després que qui va ser candidat al comú d’Escaldes-Engordany per terceravia, Jordi Rubia, denunciés a través de les xarxes socials que els treballadors del forn no portaven cap tipus de protecció.

El mateix Rubia va fer arribar una carta al cap de Govern, Xavier Espot, i a la ministra Sílvia Calvó tot queixant-se de “la prepotència i mala educació” de la directora de la planta, Cristina Rico, i la va acusar d’amenaçar els treballadors d’acomiadar-los i d’imposar-los “d’un dia a l’altre” els dies de vacances.

Per la seva banda, Rico va negar rotundament que les acusacions fossin certes i va detallar que durant el matí es va reunir amb el suposat treballador afectat, el fill de Rubia, el seu superior i el sindicat de treballadors per poder esclarir la situació, i va concloure que “ell mateix ens va negar, acusació per acusació, que fos certa”. L’únic punt que segons Rico té part de fonament és el de les vacances, que “les ha passat de tenir del juny al maig”, però que “està justificat per la situació d’urgència que estem vivint”.