El comú de la Massana tanca el 2019 amb un superàvit de 245.000 euros

Els ingressos van arribar als 16,5 milions d’euros gràcies al creixement en el capítol d’impostos i de taxes comunals

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:11

Òscar Serrano La Massana

El comú de la Massana va presentar ahir la liquidació del pressupost del curs 2019, que va tancar amb un superàvit de 245.000 euros gràcies a un increment en els ingressos relacionats amb les operacions corrents, com ara la recaptació d’impostos i taxes del comú. En total, la corporació massanenca va ingressar 16,5 milions d’euros, la xifra, amb l’executada el 2018, més alta del mandat passat, encapçalat per David Baró. Alhora, les despeses es van mantenir controlades en 16,3 milions d’euros, generant el superàvit pressupostari que el conseller de Finances, Jordi Areny, va relacionar amb la “prudència a l’hora de preveure els ingressos” i al criteri de “racionalització de la despesa emprat en exercicis anteriors”.

Tot i que els resultats que va presentar ahir el consell de comú encapçalat per Olga Molné tinguin un balanç positiu, la corporació no va complir el que s’havia pressupostat per al curs. D’una banda, en l’apartat d’ingressos, l’execució va ser del 85%. La part positiva, tal com va apuntar Areny, és que, més enllà de les transferències corrents, es va aconseguir recaptar més de l’esperat pel que fa als capítols d’impostos directes, indirectes, taxes i ingressos patrimonials. Percentualment, l’increment més notori es va registrar en les taxes, en què el comú esperava ingressar 2,6 milions i en va acabar percebent 3,5. “En els últims anys, el comú ha augmentat els seus ingressos un 34% i només ha incrementat les despeses un 7%, això ens ha donat peu a augmentar la capacitat inversora en un 143%”, va afegir Areny.



Qüestió d’inversions

El que va fer desequilibrar sobretot l’execució dels ingressos són els 4,4 milions que tenia pressupostats el comú que disposaria d’actius financers per pagar les inversions destinades a les obres de millora d’infraestructures del nucli poblacional de la parròquia, que al final no es van dur a terme. Segons va explicar el conseller de Finances, s’havia previst destinar 6,5 milions d’euros a obres com ara “la reforma de la plaça de la Ciutadania i l’empedrat del carrer Major”. Al final de l’any, però, només es van gastar 4,2 milions perquè “hi va haver inversions que no es van poder fer perquè les ofertes que es presentaven als edictes per les obres eren molt altes i els vam haver de deixar deserts”. Així doncs, reduint la partida en inversions, el comú va poder fer front a les despeses corrents amb el romanent de tresoreria.



Mesures urgents comunals

Pel que fa a la situació per la pandèmia del coronavirus, el comú també va aprovar una nova ordinació que recull les mesures destinades als treballadors de l’ens comunal que, des de l’inici de l’estat d’emergència, va donar peu que tothom portés a terme la seva activitat laboral des del domicili. Tal com va avançar Molné, els treballadors percebran el salari amb normalitat, però les hores que no han hagut de treballar “es compensaran, per una part, amb un permís retribuït i, per l’altra part, amb les vacances d’aquest 2020”. En el cas que encara quedessin hores per recuperar, es restaran dels pròxims dies festius o de les vacances del 2021. Si donada la situació els treballadors prefereixen mantenir els seus dies de descans, “podrien escollir no cobrar una part del salari com a compensació”, va explicar Molné, que va apuntar que quan es posi fi a la crisi sanitària es plantejarà com es poden fer les vacances, en funció de les necessitats de cada departament. La cònsol va concloure la sessió agraint “l’esforç de tothom en aquesta situació”.