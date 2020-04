El comú d'Encamp lloga el Prat del Germà per 6.000 euros mensuals

La parcel·la formarà part del nou Prat Gran en què la corporació té prevista una inversió tal de 4,5 milions d’euros

El comú d’Encamp ha aprovat aquest matí en sessió de comú el lloguer de la parcel·la del prat del germà, al Prat Gran, per un cost de més de 6.000 euros mensuals durant els tres primers anys i 7.000 euros mensuals a partir de llavors. La parcel·la, que compta amb 4.500 metres quadrats, formarà part del nou Prat Gran en què la corporació té prevista una inversió tal de 4,5 milions d’euros, tot i que el projecte final encara està per definir. En aquest sentit, la cònsol major, Laura Mas, ha explicat que es preveu treure el plec de bases pel concurs d’idees al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en les pròximes setmanes i mantenir-se obert uns tres mesos.

El projecte de desmantellament del Prat Gran s’havia de dur a terme aquests dies i finalitzar el mes de juny, tot i que per la Covid-19 ha quedat aturat. A més, la cònsol ha assegurat que el govern és conscients que hi haurà canvis en el marc pressupostari d’aquest 2020 però que el projecte, malgrat que sigui una inversió milionària, al ser plurianual “no creiem que pugui perillar”.

